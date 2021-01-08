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***UMPAS* *ORMA* *DIRIT* *MGROS* *BASCM* *TDGYO* *KUTPO* *SODSN* *ASELS* *OSTIM* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm

08.01.2021 17:18



***UMPAS******ORMA******DIRIT******MGROS******BASCM******TDGYO******KUTPO******SODSN******ASELS******OSTIM******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ASELS, AYES, BASCM, DIRIT, KUTPO, MGROS, ORMA, OSTIM, SODSN, TDGYO, UMPAS

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
ASELS 1 ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E MEHMET İZGÖRDÜ 1.143,012
AYES 2 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E AHMET TANYEL 4.057,600
BASCM 3 BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E NURİ YEŞİLYURT 55.877,900
DIRIT 4 DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E FATMA ÖZTÜRK 3.289,000
KUTPO 5 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. E BEDİ UĞUR HAVARE 2.000,000
MGROS 6 MİGROS TİCARET A.Ş. E BURHAN KURUDİREKOĞLU 2,612
MGROS 7 MİGROS TİCARET A.Ş. E SALİH ÖZER AKBAL 2,612
ORMA 8 ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SAN. VE TİC. A.Ş. E KORAY ÇANKARA 5.926,997
OSTIM 9 OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. E ABDULKERİM GÜLER 6.075,000
SODSN 10 SODAŞ SODYUM SANAYİ A.Ş. E İHSAN ÜMİT SÜRAY 15.002,500
TDGYO 11 TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E BEDİ UĞUR HAVARE 23.602,000
UMPAS 12 UMPAŞ HOLDİNG A.Ş E HAFİZA URAL 8.847,000
UMPAS 13 UMPAŞ HOLDİNG A.Ş E İBRAHİM URAL 6.956,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898431


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