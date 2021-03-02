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***UMPAS* *SANFM* *DIRIT* *EREGL* *KUTPO* *BUCIM* *PETKM* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

02.03.2021 17:08



***UMPAS******SANFM******DIRIT******EREGL******KUTPO******BUCIM******PETKM******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AYES, BUCIM, DIRIT, EREGL, KUTPO, PETKM, SANFM, UMPAS

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
AYES 1 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E SAİDE BİLGİN 14.245,750
BUCIM 2 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. E AYFER BUGU 58.572,530
DIRIT 3 DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E MEHMET CANITEZ 822,250
EREGL 4 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. E HALİME CANSIZ 237,638
KUTPO 5 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. E REYHAN GÖKSUN TAŞKIN 50.302,000
KUTPO 6 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. E ZEHRA REYA GÖKSUN 16.767,000
PETKM 7 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. E HALİME CANSIZ 325,848
SANFM 8 SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E YILDIRIM ULKAT 132.021,000
UMPAS 9 UMPAŞ HOLDİNG A.Ş E RAMAZAN ERTUĞRUL 390,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914523


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