***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22/05/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGrup şirketimiz olan SERANOVA SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' nin Uşak 3. Asliye Hukuk Mahkemesince görülen,08.09.2022 tarihli 2021/222 Esas nolu Konkordato talebi ile ilgili duruşma 18.01.2024 tarihine ertelenmiştir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207422BIST