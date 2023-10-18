***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Bilgilendirme Politikası
18.10.2023 12:52
***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )
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Bilgilendirme Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/05/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Grup şirketimiz olan SERANOVA SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' nin Uşak 3. Asliye Hukuk Mahkemesince görülen,
08.09.2022 tarihli 2021/222 Esas nolu Konkordato talebi ile ilgili duruşma 18.01.2024 tarihine ertelenmiştir. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207422
BIST
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15:557.923
En Düşük
|Değişim
|: -2,37%
|| -192,08
|Açılış
|: 7.965
|
|Önceki Kapanış
|: 8.115
|
7.911
En Yüksek
8.015
15:5528,0118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0775
|Açılış
|: 28,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0100
|
28,3228
En Düşük
27,9012
15:5529,6003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0194
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0250
En Düşük
29,5164
15:551.755,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 26,66
|Açılış
|: 1.755,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.728,59
|
1.756,36
En Düşük
1.725,39
BIST En Aktif Hisseler15:54
|MRSHL
|1.476,40
|704.550.229
|% 10,00
|
|AVTUR
|8,47
|16.151.811
|% 10,00
|
|BRKO
|4,84
|7.493.632
|% 10,00
|
|TETMT
|2.584,90
|17.332.339
|% 10,00
|
|TUCLK
|109,00
|140.732.977
|% 9,99
|
|DITAS
|19,89
|25.019.229
|% -48,97
|
|QNBFL
|1.168,20
|15.524.158
|% -10,00
|
|CASA
|153,50
|10.364.026
|% -9,17
|
|MAGEN
|57,85
|89.109.429
|% -7,29
|
|HATSN
|61,95
|172.209.503
|% -6,98
|
|THYAO
|218,40
|4.311.327.423
|% -2,98
|
|TUPRS
|140,20
|3.617.003.951
|% -2,91
|
|BRSAN
|919,00
|3.096.697.672
|% -6,56
|
|ASTOR
|122,10
|2.840.939.038
|% 0,08
|
|PETKM
|22,00
|1.971.593.570
|% -3,76
|
|ZOREN
|6,03
|1.507.954.064
|% -3,67
|
|EKGYO
|7,43
|1.090.478.196
|% -2,62
|
|IHLAS
|1,12
|122.686.909
|% -3,45
|
|KATMR
|2,71
|286.809.442
|% -3,21
|
|PETKM
|22,00
|1.971.593.570
|% -3,76
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0051
|28,0097
|% 0,27
|
|Euro
|29,5913
|29,6071
|% 0,09
|
|Sterlin
|34,0155
|34,1861
|% 0,18
|
|Frank
|31,0450
|31,2320
|% 0,37
|
|Riyal
|7,4446
|7,4819
|% 0,19
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|25,81
|
|Altın Gr.
|1.754
|1.754
|25,59
|
|Cumhuriyet
|12.102
|12.285
|173,00
|
|Tam
|11.856
|11.935
|164,00
|
|Yarım
|5.946
|5.990
|82,00
|
|Çeyrek
|2.964
|2.995
|41,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,18
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|20,87
|20,90
|0,39
|
|B. Petrol
|91,53
|91,53
|1,63
|
Seans Raporu
15:54
daha fazla
-
16:09SARKY
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 38.10 lira fiyatla işlem gören hissede 976, 385 adet işlem
-
16:08NATEN
Yüzde -5.72 oranında düşüşle 311.80 lira fiyatla işlem gören hissede 196, 425 adet işlem
-
16:07KTLEV
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 39.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 813, 378 adet işlem
-
16:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -182, 7 kaybederek (% -2.59 ) 6, 881
-
16:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, DOFER, ACSEL, TUCLK, AVTUR, BRKO, MARKA, SODSN, MRSHL, INTEM