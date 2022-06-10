***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10/062021Açıklamalar01//01/2021 - 31/06/2021 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORUMUZ PDF OLARAK EKTEDİRhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036617BIST