***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
02.12.2020 20:14
***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 18.274.812 -1.184.925 -2.164.890 46.818.404 -6.832.702 1.608.681 894.778 8.651.437 -43.012.951 65.052.644 65.052.644
Transferler
598 -43.013.549 43.012.951
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.446.584 4.446.584 4.446.584
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-802.126 -802.126 -802.126
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 18.274.812 -1.184.925 -2.164.890 46.818.404 -2.386.118 1.609.279 894.778 -35.164.238 -13.531.184 55.165.918 55.165.918
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 18.274.812 -1.184.925 -2.164.890 46.818.404 -509.510 1.609.279 894.778 -35.164.238 -61.980.308 8.593.402 8.593.402
Transferler
-61.980.308 61.980.308
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
605.876 605.876 605.876
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-12.432 -12.432 -12.432
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 18.274.812 -1.184.925 -2.164.890 46.818.404 96.366 1.609.279 894.778 -97.156.978 -12.152.173 -2.965.327 -2.965.327
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 69.101.646
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
21.478.921 67.759.720
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
5.523.322 1.539.050
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
-179.090 -197.124
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-24.344.685 -71.087.381
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
1.283.933 15.907.952
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.283.933 15.907.952
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.770 -2.158.677
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.770 -2.158.677
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-22.437.155 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-22.437.155 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
19.238.281 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
19.238.281 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-478.912 -15.761.900
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
611.364 71.246.012
Kredilerden Nakit Girişleri
611.364 71.246.012
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -78.964.219
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -78.964.219
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
0 -18
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -298.642
Ödenen Faiz
-649.646 -5.384.573
Alınan Faiz
0 8.272
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-440.630 -2.368.732
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
565.084 1.245.035
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
50.219 -564.222
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
615.303 680.813
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.208.775 2.154.433
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.824.078 2.835.246
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.660.243 4.908.138
Finansal Yatırımlar
5 163.835 300.637
Vadeli Mevduatlar
163.835 300.637
Ticari Alacaklar
7 74.269.866 74.323.950
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar