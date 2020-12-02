***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler42.000.000 18.274.812 -1.184.925 -2.164.890 46.818.404 -6.832.702 1.608.681 894.778 8.651.437 -43.012.951 65.052.644 65.052.644Transferler598 -43.013.549 43.012.951Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4.446.584 4.446.584 4.446.584Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-802.126 -802.126 -802.126Dönem Sonu Bakiyeler42.000.000 18.274.812 -1.184.925 -2.164.890 46.818.404 -2.386.118 1.609.279 894.778 -35.164.238 -13.531.184 55.165.918 55.165.918Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler42.000.000 18.274.812 -1.184.925 -2.164.890 46.818.404 -509.510 1.609.279 894.778 -35.164.238 -61.980.308 8.593.402 8.593.402Transferler-61.980.308 61.980.308Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)605.876 605.876 605.876Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-12.432 -12.432 -12.432Dönem Sonu Bakiyeler42.000.000 18.274.812 -1.184.925 -2.164.890 46.818.404 96.366 1.609.279 894.778 -97.156.978 -12.152.173 -2.965.327 -2.965.327Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 69.101.646Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri21.478.921 67.759.720Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri5.523.322 1.539.050İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri-179.090 -197.124İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-24.344.685 -71.087.381Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler1.283.933 15.907.952Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.283.933 15.907.952Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.770 -2.158.677Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.770 -2.158.677Verilen Nakit Avans ve Borçlar-22.437.155 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-22.437.155 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler19.238.281 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler19.238.281 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-478.912 -15.761.900Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri611.364 71.246.012Kredilerden Nakit Girişleri611.364 71.246.012Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -78.964.219Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -78.964.219İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış0 -18Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -298.642Ödenen Faiz-649.646 -5.384.573Alınan Faiz0 8.272Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları-440.630 -2.368.732YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)565.084 1.245.035Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi50.219 -564.222NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)615.303 680.813DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.208.775 2.154.433DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.824.078 2.835.246Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.660.243 4.908.138Finansal Yatırımlar5 163.835 300.637Vadeli Mevduatlar163.835 300.637Ticari Alacaklar7 74.269.866 74.323.950İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar