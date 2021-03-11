***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler42.000.000 18.274.812 -1.184.925 -2.164.890 46.818.404 -6.832.702 1.608.681 894.778 8.651.437 -43.012.951 65.052.644 65.052.644Diğer Düzeltmeler-802.126 -802.126 -802.126Transferler598 -43.013.546 43.012.951 0 0Dönem Karı (Zararı)-61.980.308 -61.890.308 -61.890.308Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.323.195 6.323.192 6.323.192Dönem Sonu Bakiyeler42.000.000 18.274.812 -1.184.925 -2.164.890 46.818.404 -509.510 1.609.279 894.778 -35.164.238 -61.980.308 8.593.402 8.593.402Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler42.000.000 18.274.812 -1.184.925 -2.164.890 46.818.404 -509.510 1.609.279 894.778 -35.164.238 -61.980.308 8.592.402 8.592.402Diğer Düzeltmeler29.441 29.441 29.441Transferler-61.980.308 61.980.308 0 0Dönem Karı (Zararı)-12.765.087 -12.765.087 -12.765.087Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)605.876 605.876 605.876Dönem Sonu Bakiyeler42.000.000 18.274.812 -1.184.925 -2.164.890 46.818.404 96.366 1.609.279 894.778 -97.115.105 -3.536.368 -3.536.368Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.971.196 4.535.972İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları27.439.148 121.852.038Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri22.071.289 111.906.062Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri5.642.330 0İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri-274.471 9.945.976İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-24.986.897 -128.661.304Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler-21.421.104 -114.875.203Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları-3.037.473 -950.883Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları-507.173 -4.938.839İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları-21.147 -7.896.379Faaliyetlerden Net Nakit Akışları2.452.251 -6.809.266Vergi İadeleri (Ödemeleri)518.945 11.345.238YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.866.674 43.845.124Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.283.933 44.696.815Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.283.933 44.696.815Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.770 -851.691Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.770 -851.691Verilen Nakit Avans ve Borçlar-22.387.118 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-22.387.118 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler19.238.281 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler19.238.281 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-573.664 -45.326.754Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri516.364 240.182.246Kredilerden Nakit Girişleri516.364 240.182.246Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -266.448.439Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -265.856.712Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -591.727Ödenen Faiz-649.398 -19.084.706Alınan Faiz0 24.145Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları-440.630 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)530.858 3.054.342Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi43.119 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)573.977 3.054.342DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.208.775 2.154.433DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.782.752 5.208.775Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5.618.917 4.908.138Finansal Yatırımlar163.835 300.637Vadeli Mevduatlar163.835 300.637Ticari Alacaklar73.834.053 74.323.950İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar73.834.053 74.323.950Diğer Alacaklar7.570.818 256.431İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.570.818 256.431Stoklar23.611.653 24.077.271Peşin Ödenmiş Giderler23.865.201 486.214İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler23.865.201 486.214Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar100.401 84.916Diğer Dönen Varlıklar1.812.756 1.433.968İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.812.756 1.433.968ARA TOPLAM136.577.634 105.871.525Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar3.697.853 3.697.853TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR140.275.487 109.569.378DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar1.008.931 1.008.931Diğer Alacaklar346.880 346.880İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar346.880 346.880Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5.000 5.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9.194.567 9.194.567Maddi Duran Varlıklar95.228.525 99.306.942Arazi ve Arsalar37.208.036 37.208.036Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri1.338.052 1.356.546Binalar15.629.838 15.835.103Tesis, Makine ve Cihazlar37.838.351 41.506.512Taşıtlar846.847 885.000Mobilya ve Demirbaşlar2.367.401 2.515.745Maddi Olmayan Duran Varlıklar974.149 1.020.915Bilgisayar Yazılımları974.149 1.020.915Peşin Ödenmiş Giderler6.340 24.823İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6.340 24.823Ertelenmiş Vergi Varlığı53.732TOPLAM DURAN VARLIKLAR106.818.124 110.908.058TOPLAM VARLIKLAR247.093.611 220.477.436KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar26.119.200 26.216.200İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar26.119.200 26.216.200Banka Kredileri26.119.200 26.216.200Ticari Borçlar62.918.513 34.211.387İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar62.918.513 34.211.387Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25.371.397 22.555.976Diğer Borçlar8.406.585 1.854.831İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.406.585 1.854.831Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)32.667.413 34.409.764İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)32.667.413 34.409.764Kısa Vadeli Karşılıklar2.327.553 2.356.473Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar108.171 132.018Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar2.219.382 2.224.455Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17.253.574 16.636.537İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17.253.574 16.636.537ARA TOPLAM175.064.235 138.241.168TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER175.064.235 138.241.168UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar51.105.467 50.492.103İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar51.105.467 50.492.103Banka Kredileri51.105.467 50.492.103Uzun Vadeli Karşılıklar131.733 881.456Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar131.733 881.456Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24.082.890 22.023.653Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler245.654 245.654İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler245.654 245.654TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER75.565.744 73.642.866TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER250.629.979 211.884.034ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-3.536.368 8.593.402Ödenmiş Sermaye39.835.110 39.835.110Sermaye Düzeltme Farkları18.274.812 18.274.812Geri Alınmış Paylar (-)-1.184.925 -1.184.925Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)46.956.643 46.308.894Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)46.956.643 46.308.894Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)46.818.404 46.818.404Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)138.239 -509.510Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.609.279 1.609.279Yasal Yedekler1.609.279 1.609.279Diğer Yedekler894.778 894.778Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-97.156.978 -35.164.238Net Dönem Karı veya Zararı-12.765.087 -61.980.308TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-3.536.368 8.593.402TOPLAM KAYNAKLAR247.093.611 220.477.436Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat1.277.053 113.051.274Satışların Maliyeti-4.795.376 -124.366.863TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-3.518.323 -11.315.589BRÜT KAR (ZARAR)-3.518.323 -11.315.589Genel Yönetim Giderleri-2.050.064 -12.823.767Pazarlama Giderleri-139.510 -4.067.914Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler5.642.330 4.243.485Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-8.890.711 -986.000ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-8.956.278 -24.949.785Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-844.923 -6.530.008FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-9.801.201 -31.479.793Finansman Gelirleri55.501 1.923.599Finansman Giderleri-690.409 -21.547.997SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-10.436.109 -51.104.191Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.888.348 -3.906.887Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 -3.906.887Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.888.348 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-12.324.457 -55.011.078DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-440.630 -6.969.230DÖNEM KARI (ZARARI)-12.765.087 -61.980.308Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-12.765.087 -61.980.308Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar647.749 6.323.192Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)830.449 6.466.725Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-182.700 -143.533Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)647.749 6.323.192TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-12.117.338 -55.657.116Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-12.117.338 -55.657.116http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917472BIST