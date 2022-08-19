***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler39.835.110 18.274.812 -1.184.925 46.818.404 138.239 1.609.279 894.778 -97.156.978 -12.765.087 -3.536.368 0 -3.536.368Transferler-12.765.087 12.765.087 0 0 0Dönem Karı (Zararı)-34.628.484 -34.628.484 -34.628.484Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-26.410 -26.410 0 -26.410Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-18.426.058 -18.426.058 0 -18.426.058Dönem Sonu Bakiyeler39.835.110 18.274.812 -1.184.925 46.818.404 111.829 1.609.279 894.778 -128.348.123 -34.628.484 -56.617.320 0 -56.617.320Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler39.835.110 18.274.812 -1.184.925 46.818.404 64.699 1.609.279 894.778 -128.348.123 -51.822.226 -73.858.192 0 -73.858.192Transferler-51.822.226 51.822.226 0 0 0Dönem Karı (Zararı)-4.456.473 -4.456.473 0 -4.456.473Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)107.326 107.326 0 107.326Dönem Sonu Bakiyeler39.835.110 18.274.812 -1.184.925 46.818.404 172.025 1.609.279 894.778 -180.170.349 -4.456.473 -78.207.339 0 -78.207.339Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.536 0 -4.597.740FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -518.256Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -690.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -690.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)171.744YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.536 -4.119.345NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.536 -4.119.345DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.489.558 5.618.917DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.487.022 1.499.572Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.487.022 1.489.558Ticari Alacaklar10.740.610 368.234İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 5.978.112 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 4.762.498 368.234Diğer Alacaklar1.508.443 511.793İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 2.639 2.639İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.505.804 509.154Stoklar9 4.441.355 20.064.375Peşin Ödenmiş Giderler2.917.936 2.838.964İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 2.917.936 2.838.964Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 100.401 100.401Diğer Dönen Varlıklar2.165.204 1.878.182İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 2.165.204 1.878.182ARA TOPLAM23.360.971 27.251.507TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR23.360.971 27.251.507DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar21.213 21.213İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 21.213 21.213Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 9.194.567 9.194.567Maddi Duran Varlıklar95.753.826 97.627.762Arazi ve Arsalar12 37.248.037 37.248.037Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri12 1.282.420 1.300.964Binalar12 18.502.140 18.624.055Tesis, Makine ve Cihazlar12 35.832.659 37.391.567Taşıtlar12 728.698 779.271Mobilya ve Demirbaşlar12 2.159.872 2.283.868Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.180.643 1.136.415Diğer Haklar13 878.040 797.732Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 302.603 338.683Peşin Ödenmiş Giderler6.340 6.340İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 6.340 6.340Ertelenmiş Vergi Varlığı24 23.735.218 23.668.274TOPLAM DURAN VARLIKLAR129.891.807 131.654.571TOPLAM VARLIKLAR153.252.778 158.906.078KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları66.368.273 49.701.484İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları66.368.273 49.701.484Banka Kredileri7 66.368.273 49.701.484Ticari Borçlar50.251.322 34.297.515İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 1.744 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 50.249.578 34.297.515Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 17.139.854 18.958.041Diğer Borçlar22.361.244 31.972.873İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 0 266İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 22.361.244 31.972.607Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)364.241 12.901.581İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 364.241 12.901.581Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 0 30.978Kısa Vadeli Karşılıklar2.283.585 2.355.830Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 64.203 136.448Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 2.219.382 2.219.382Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler36.273.983 12.066.718İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 36.273.983 12.066.718ARA TOPLAM195.042.502 162.285.020TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER195.042.502 162.285.020UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17.325.519 30.134.455İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar17.325.519 30.134.455Banka Kredileri7 17.325.519 30.134.455Uzun Vadeli Karşılıklar109.596 196.355Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 109.596 196.355Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 18.967.957 20.474.389Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler14.543 19.674.051İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler17 14.543 19.674.051TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER36.417.615 70.479.250TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER231.460.117 232.764.270ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-78.207.339 -73.858.192Ödenmiş Sermaye18 39.835.110 39.835.110Sermaye Düzeltme Farkları18.274.812 18.274.812Geri Alınmış Paylar (-)-1.184.925 -1.184.925Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)46.990.429 46.883.103Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)46.990.429 46.883.103Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 46.818.404 46.818.404Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 172.025 64.699Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.609.279 1.609.279Yasal Yedekler1.609.279 1.609.279Diğer Yedekler18 894.778 894.778Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-180.170.349 -128.348.123Net Dönem Karı veya Zararı-4.456.473 -51.822.226TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-78.207.339 -73.858.192TOPLAM KAYNAKLAR153.252.778 158.906.078Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 20.123.035 278.712Satışların Maliyeti19 -11.923.710 -10.963TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.199.325 267.749BRÜT KAR (ZARAR)8.199.325 267.749Genel Yönetim Giderleri20 -4.541.046 -1.830.844Pazarlama Giderleri20 0 -71.584Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 10.846.891 8.229.902Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -16.450.029 -57.474.292ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.944.859 -50.879.069Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 0 12.501FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-4.456.473 -34.628.484Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-4.456.473 -34.628.484Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar103.301 26.410Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 134.157 29.210Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-30.856 -2.800Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-30.856 -2.800Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)103.301 26.410TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.353.172 -34.602.074Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-4.353.172 -34.602.074http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057282BIST