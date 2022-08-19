***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 18:51
***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
39.835.110 18.274.812 -1.184.925 46.818.404 138.239 1.609.279 894.778 -97.156.978 -12.765.087 -3.536.368 0 -3.536.368
Transferler
-12.765.087 12.765.087 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-34.628.484 -34.628.484 -34.628.484
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.410 -26.410 0 -26.410
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-18.426.058 -18.426.058 0 -18.426.058
Dönem Sonu Bakiyeler
39.835.110 18.274.812 -1.184.925 46.818.404 111.829 1.609.279 894.778 -128.348.123 -34.628.484 -56.617.320 0 -56.617.320
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
39.835.110 18.274.812 -1.184.925 46.818.404 64.699 1.609.279 894.778 -128.348.123 -51.822.226 -73.858.192 0 -73.858.192
Transferler
-51.822.226 51.822.226 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-4.456.473 -4.456.473 0 -4.456.473
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
107.326 107.326 0 107.326
Dönem Sonu Bakiyeler
39.835.110 18.274.812 -1.184.925 46.818.404 172.025 1.609.279 894.778 -180.170.349 -4.456.473 -78.207.339 0 -78.207.339
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.536 0 -4.597.740
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -518.256
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -690.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -690.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
171.744
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.536 -4.119.345
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.536 -4.119.345
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.489.558 5.618.917
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.487.022 1.499.572
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.487.022 1.489.558
Ticari Alacaklar
10.740.610 368.234
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 5.978.112 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 4.762.498 368.234
Diğer Alacaklar
1.508.443 511.793
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 2.639 2.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.505.804 509.154
Stoklar
9 4.441.355 20.064.375
Peşin Ödenmiş Giderler
2.917.936 2.838.964
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.917.936 2.838.964
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 100.401 100.401
Diğer Dönen Varlıklar
2.165.204 1.878.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 2.165.204 1.878.182
ARA TOPLAM
23.360.971 27.251.507
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.360.971 27.251.507
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
21.213 21.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 21.213 21.213
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 9.194.567 9.194.567
Maddi Duran Varlıklar
95.753.826 97.627.762
Arazi ve Arsalar
12 37.248.037 37.248.037
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12 1.282.420 1.300.964
Binalar
12 18.502.140 18.624.055
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 35.832.659 37.391.567
Taşıtlar
12 728.698 779.271
Mobilya ve Demirbaşlar
12 2.159.872 2.283.868
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.180.643 1.136.415
Diğer Haklar
13 878.040 797.732
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 302.603 338.683
Peşin Ödenmiş Giderler
6.340 6.340
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.340 6.340
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 23.735.218 23.668.274
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
129.891.807 131.654.571
TOPLAM VARLIKLAR
153.252.778 158.906.078
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
66.368.273 49.701.484
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
66.368.273 49.701.484
Banka Kredileri
7 66.368.273 49.701.484
Ticari Borçlar
50.251.322 34.297.515
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 1.744 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 50.249.578 34.297.515
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 17.139.854 18.958.041
Diğer Borçlar
22.361.244 31.972.873
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 0 266
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 22.361.244 31.972.607
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
364.241 12.901.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 364.241 12.901.581
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 30.978
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.283.585 2.355.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 64.203 136.448
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.219.382 2.219.382
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
36.273.983 12.066.718
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 36.273.983 12.066.718
ARA TOPLAM
195.042.502 162.285.020
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
195.042.502 162.285.020
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.325.519 30.134.455
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.325.519 30.134.455
Banka Kredileri
7 17.325.519 30.134.455
Uzun Vadeli Karşılıklar
109.596 196.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 109.596 196.355
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 18.967.957 20.474.389
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
14.543 19.674.051
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 14.543 19.674.051
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.417.615 70.479.250
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
231.460.117 232.764.270
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-78.207.339 -73.858.192
Ödenmiş Sermaye
18 39.835.110 39.835.110
Sermaye Düzeltme Farkları
18.274.812 18.274.812
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.184.925 -1.184.925
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
46.990.429 46.883.103
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
46.990.429 46.883.103
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 46.818.404 46.818.404
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 172.025 64.699
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.609.279 1.609.279
Yasal Yedekler
1.609.279 1.609.279
Diğer Yedekler
18 894.778 894.778
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-180.170.349 -128.348.123
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.456.473 -51.822.226
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-78.207.339 -73.858.192
TOPLAM KAYNAKLAR
153.252.778 158.906.078
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 20.123.035 278.712
Satışların Maliyeti
19 -11.923.710 -10.963
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.199.325 267.749
BRÜT KAR (ZARAR)
8.199.325 267.749
Genel Yönetim Giderleri
20 -4.541.046 -1.830.844
Pazarlama Giderleri
20 0 -71.584
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 10.846.891 8.229.902
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -16.450.029 -57.474.292
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.944.859 -50.879.069
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 0 12.501
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.456.473 -34.628.484
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.456.473 -34.628.484
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
103.301 26.410
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 134.157 29.210
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-30.856 -2.800
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-30.856 -2.800
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
103.301 26.410
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.353.172 -34.602.074
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.353.172 -34.602.074
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057282
BIST