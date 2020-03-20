***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
20.03.2020 12:10
***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2019 - 31.12.2019
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Bağımsız Denetçi Görüş Değişikliği
Değişikliğin Nedeni
Bağımsız Denetçi Görüş Değişikliği
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yok
Açıklamalar
Finansal Tablo Ve Dipnotlar Görüş Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830980
BIST
15:0687.138
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 1.942,93
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
86.658
15:066,5140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0303
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5489
En Düşük
6,4561
15:066,9889
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0124
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
15:06314,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 4,48
|Açılış
|: 314,54
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|7,59
|2.105.686
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|639.438
|% 10,00
|
|DESA
|2,20
|1.390.307
|% 10,00
|
|BURVA
|12,65
|14.562
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,22
|8.549
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,08
|34
|% -3,24
|
|TTRAK
|40,44
|1.453.023
|% -3,02
|
|BOLUC
|3,11
|7.649.563
|% -2,81
|
|KLMSN
|10,93
|19.719.154
|% -2,50
|
|CRDFA
|1,95
|9.897
|% -2,50
|
|GARAN
|7,63
|573.617.261
|% 0,66
|
|THYAO
|8,08
|349.691.063
|% 1,76
|
|ASELS
|21,38
|314.370.674
|% 1,33
|
|ISFIN
|3,08
|161.955.449
|% 7,69
|
|TSPOR
|2,14
|161.560.077
|% -2,28
|
|ODAS
|1,24
|108.700.230
|% 5,08
|
|YKBNK
|1,93
|156.934.644
|% 1,58
|
|TSPOR
|2,14
|161.560.077
|% -2,28
|
|GARAN
|7,63
|573.617.261
|% 0,66
|
|ISFIN
|3,08
|161.955.449
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6462
|7,6845
|% 2,03
|
|Frank
|6,5996
|6,6393
|% -0,17
|
|Riyal
|1,7275
|1,7361
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.502
|1.503
|31,18
|
|Altın Gr.
|314
|314
|4,42
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,62
|12,65
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|0,11
|
|B. Petrol
|29,31
|29,31
|0,84
|
Seans Raporu
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-
15:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1691, 97 artarak (% 2.07 ) 83, 237
-
15:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYES, BALAT, EGCYO, EGCEY, SALIX, ISBIR, ETILR, EKIZ, ORMA, EGCYH
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15:16
SOKM, DERIM, LKMNH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:16
BOLUC, CRDFA, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:16
Bu seansda işlem gören 318 hisse senedinden 281 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 20 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 17 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem