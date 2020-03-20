***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2019 - 31.12.2019Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarBağımsız Denetçi Görüş DeğişikliğiDeğişikliğin NedeniBağımsız Denetçi Görüş DeğişikliğiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYokAçıklamalarFinansal Tablo Ve Dipnotlar Görüş Değişikliğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830980BIST