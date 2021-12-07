***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.12.2021 23:41
***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019-2020-2021 Yılları Olağan Genel Kurul
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 29.11.2021
Genel Kurul Tarihi 02.01.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.01.2022
Ülke Türkiye
Şehir UŞAK
İlçe UŞAK MERKEZ
Adres Seranova Seramik San.Tic.A.Ş. OSB 103.Cadde No: 130 UŞAK
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
2 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, ve huzur haklarının belirlenmesi.
3 - 2019-2020-2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2019-2020-2021 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5 - 2019-2020-2021 yılı hesap dönemini içeren Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6 - 2019-2020-2021 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
7 - 2019-2020-2021 yılı karının dağıtımı hakkında kararın onaya sunulması,
8 - 2019-2020-2021 yılı hesap döneminin denetimi için Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan bağımsızdenetim kuruluşunun onaya sunulması,
9 - Yönetim kurulu kararı ile kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen yönetim kurulu üyelerinin onaya sunulması,
10 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 genel kurul cagrı-gundem.pdf - İlan Metni
EK: 2 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019-2020-2021 yılları faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 2 Ocak 2022 Pazar günü saat 11:00 ‘de İzmir -Uşak Karayolu üzerindeki SERANOVA SERAMİK San. Ve Tic. A.Ş.' nin Organize Sanayi Bölgesi, 103 Cadde No: 130 UŞAK adresindeki toplantı salonunda yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981752
BIST