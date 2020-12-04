***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGrup şirketlerimiz içinde en büyük paya sahip olan ve mali kriz nedeni ile yaklaşık 1 yıl önce faaliyetini durduran Seranova Seramik San. Tic. A.Ş. hakkında bazı basın yayın organlarında, sosyal medya hesaplarında kişiler, somut bir bilgi ve belge olmaksızın Bien Seramik in Seranova Seramik San. Tic. A.Ş. ile birleşme haberleri mesnetsizdir. Gerçeğe aykırıdır. Bu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği"nin, "Haber ve söylentilerin doğrulanması" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891416BIST