***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
04.12.2020 14:29
***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Grup şirketlerimiz içinde en büyük paya sahip olan ve mali kriz nedeni ile yaklaşık 1 yıl önce faaliyetini durduran Seranova Seramik San. Tic. A.Ş. hakkında bazı basın yayın organlarında, sosyal medya hesaplarında kişiler, somut bir bilgi ve belge olmaksızın Bien Seramik in Seranova Seramik San. Tic. A.Ş. ile birleşme haberleri mesnetsizdir. Gerçeğe aykırıdır. Bu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği"nin, "Haber ve söylentilerin doğrulanması" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891416
BIST
15:141.330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,65
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
15:147,7940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0222
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7566
15:149,4881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0412
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
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9,5376
En Düşük
9,4232
15:14461,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,25
|Açılış
|: 461,56
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
459,00
BIST En Aktif Hisseler15:14
|SNPAM
|17,38
|4.792.877
|% 10,00
|
|SASA
|18,71
|602.796.569
|% 9,99
|
|ERBOS
|35,56
|35.062.818
|% 9,96
|
|BEYAZ
|10,98
|11.486.507
|% 9,91
|
|IDGYO
|7,02
|6.531.581
|% 9,86
|
|UFUK
|14,66
|936.953
|% -9,95
|
|SAFKR
|15,02
|11.357.829
|% -9,95
|
|SODSN
|23,36
|287.286
|% -9,74
|
|TKNSA
|14,76
|781.220.439
|% -8,49
|
|EUKYO
|4,42
|8.501.688
|% -8,11
|
|PETKM
|4,47
|2.091.914.797
|% 4,93
|
|TSKB
|1,94
|1.437.442.102
|% -5,83
|
|DOHOL
|2,84
|1.348.078.513
|% 7,17
|
|SELEC
|15,81
|1.046.189.453
|% -5,16
|
|GARAN
|9,13
|815.330.784
|% -0,76
|
|TSKB
|1,94
|1.437.442.102
|% -5,83
|
|DOHOL
|2,84
|1.348.078.513
|% 7,17
|
|PETKM
|4,47
|2.091.914.797
|% 4,93
|
|EKGYO
|2,15
|415.291.180
|% -0,92
|
|IHLAS
|1,21
|187.135.916
|% -1,63
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7893
|7,7940
|% 0,29
|
|Euro
|9,4804
|9,4881
|% 0,44
|
|Sterlin
|10,4737
|10,5262
|% 0,48
|
|Frank
|8,7297
|8,7823
|% 0,49
|
|Riyal
|2,0712
|2,0815
|% 0,25
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|-0,75
|
|Altın Gr.
|461
|461
|1,02
|
|Cumhuriyet
|3.062
|3.108
|-2,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|-0,30
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|-0,14
|
|Çeyrek
|739
|756
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,22
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,04
|
|B. Petrol
|49,30
|49,30
|0,59
|