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***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.12.2020 13:10



***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İştirakimiz Seranova Seramik San. Tic. A.Ş ‘miz gerek aşağıda arz ettiğimiz sebepler gerekse bir süredir ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sebeplerle Uşak 3. Asliye hukuk Mahkemesinin (Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatı ile) 2020/597 esas sayılı dosyası ile konkordato talebinde bulunmuş olup ilgili mahkemece yapılan inceleme sonrasında İcra İflas Kanunun 287. Maddesi gereğince şirketimize üç aylık geçici süre ile hakkında yapılacak tüm takip işlemlerinin durdurulmasına yönelik tedbir kararı vermiş bulunmaktadır. Şirketimizin konkordato talebinde bulunma sebepleri aşağıda arz edilmiştir.              1. Ülkemizdeki ekonomik sorunlar nedeniyle talebin daralması neticesinde satışlarımız düşmüş ve şirketimiz elde etmesi gereken nakitleri elde edememiş bu durum şirketimizin finansal krize girmesine neden olmuştur. 2. Şirketin kısa vadeli yabancı kaynaklarla ilgili yükümlülüklerinin fazla olması nedeniyle, borç çevrimi açısından, yeni yabancı kaynak temininde kredi kullandıran bankalar tarafından yüksek maliyetli kredi verilmiştir. Bu ise faiz maliyetini yükselmiştir.   Şirketimiz tarafından tedarikçilere verilen bir kısım çekler ile finansal kiralama borçlarımız yüksek oranda artmış olması nedeniyle ödeme yükümlülükleri rakamsal yönden yaklaşık 2 katına çıkmış olup bu durum şirketimizin nakit dengesini olumsuz etkilemiş ve şirketimizin finansal krize girmesine sebep olmuştur.     
3. Alacaklar ve Borçların vadelerinde meydana gelen uyumsuzluğun yansımaları  Şirketimizin borçlarının vadesi ile alacaklarının vadesi arasında uyumsuzluk mevcut olup şirketimiz söz konusu vade uyumsuzluğunu kredi kullanarak gidermeye çalışmıştır. Söz konusu kredi nedeniyle önemli tutarda finansman maliyetine katlanılmıştır.   4.Finansman planlamasında yapılan hatalar     Şirketin üretim ve satış faaliyetlerini finanse edebilmek için dış kaynak kullanımı nedeniyle katlandığı yüksek maliyetler ve vadeli satışlar nedeniyle ortaya çıkan finansman açığının karşılanması amacıyla kredi kullanılmış bu şekilde yüksek finansman maliyetine katlanılmıştır. Kısa vadeli borçlanma ihtiyacı, finansman planlamasında birtakım hatalar yapılmasını tetiklemiştir.  Şirketimiz ödemeler dengesi bozulunca bu açığı kapatmak için dış kaynak kullanımını artırmış ve ülkemizdeki ekonomik kriz nedeniyle yükselen borçlanma maliyetleri işletmemizi ekonomik çıkmaza sürüklemiş, yabancı kaynak maliyetinin yüksek olması neticesinde bir süre sonra işletme faaliyetlerinin finansmanı sağlanamaz duruma gelmiştir.  5. Dünyada ve ülkemizde görünen COVİD-19 salgınının hem küresel hem yurtiçi piyasalarda göstermiş olduğu olumsuz etkilerden dolayı, çalışma hayatımız ve ticari faaliyetlerimiz olumsuz yönde etkilenmiştir.     6.Olumsuzlukların üst üste gelmesi   Yukarıda sayılan faktörlerin aynı anda gerçekleşmesi, tek başına oluşacak olumsuzlukları bertaraf etme kapasitemizi azaltmıştır. 
 Normal bir iş hayatında karşılaşılabilecek problemlerin hepsi kısa bir süre içerisinde üst üste meydana gelmiş ve  domino etkisi yaratmıştır.                      Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892620


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