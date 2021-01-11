Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.01.2021 12:46


Borsa İstanbul'un BİAŞ -4-5008 Sayılı Yazısına istinaden
Grup şirketlerimizden "SERANOVA SERAMİK ANONİM ŞİRKETİ" Uşak 3.Asliye hukuk Mahkemesinde 2020/597 Sayılı Dosyasından 30.11.2020 tarihinde "GEÇİCİ KONKORDATO MÜHLETİ VERİLMİŞTİR"
Mahkeme tarafından Konkordato Geçici Mühleti verilmiş olmasına rağmen işletmenin yerleşim yeri olan UŞAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU tarafından işletmenin üretimi için hayati derecede önem arz eden ELEKTRİK ve DOĞALGAZI VERİLMEMEKTEDİR.
Öte yandan, UŞAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU   UMPAŞ HOLDİNG'in Lokomotifi konumunda olan SERANOVA SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin ÜRETİM YAPABİLMESİNİN OLMAZSA OLMAZI olan ELEKTRİK ve DOĞALGAZ enerji kaynaklarının açılması yönünde Uşak 3 Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından ELEKTRİK ve DOĞALGAZ IN ACILMASINA dair verilen ara karara itiraz ederek MAHKEMENIN VERDIGI BU KARARININ IPTALINI SAĞLAMIŞTIR. Sonuc olarak mevcutda Dogalgaz ve Elektirik olmadigindan faaliyetlerine baslayamamistir.
SERANOVA SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu ve Vekilleri marifetiyle USAK OSB ile hukuki ve İdari yönden her türlü girişimler devam etmektedir.
Süreçle ilgili gelişmeler Yatırımcılarımıza ve Borsa İstanbul Genel müdürlüğü'ne zamanında ve eksiksiz bildirilecektir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899649


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:001.554
Değişim :  0,87% |  13,37
Açılış :  1.540  
Önceki Kapanış :  1.541  
En Yüksek
1.557 En Düşük
1.537
BIST En Aktif Hisseler13:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FORMT 5,39 19.300.007 % 10,00  
YAPRK 88,55 17.568.474 % 10,00  
KONYA 1.324,40 43.438.999 % 10,00  
ISBIR 4.219,30 2.460.297 % 10,00  
ARTI 7,48 1.659.334 % 10,00  
daha fazla
13:58 Alış Satış %  
Dolar 7,4267 7,4315 % 0,79  
Euro 9,0390 9,0487 % 0,26  
Sterlin 10,0008 10,0509 % 0,30  
Frank 8,3127 8,3628 % 0,20  
Riyal 1,9747 1,9846 % 0,78  
daha fazla
13:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.849 1.849 0,99  
Altın Gr. 443 443 4,85  
Cumhuriyet 2.945 2.990 -23,00  
Tam 2.928 3.002 -21,64  
Yarım 1.415 1.452 -10,46  
Çeyrek 710 726 -5,23  
Gümüş.Ons 25,11 25,15 -0,18  
Gümüş Gr. 6,02 6,02 0,02  
B. Petrol 55,19 55,19 -0,80  
Seans Raporu 13:58
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru