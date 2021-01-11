***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Borsa İstanbul'un BİAŞ -4-5008 Sayılı Yazısına istinadenGrup şirketlerimizden "SERANOVA SERAMİK ANONİM ŞİRKETİ" Uşak 3.Asliye hukuk Mahkemesinde 2020/597 Sayılı Dosyasından 30.11.2020 tarihinde "GEÇİCİ KONKORDATO MÜHLETİ VERİLMİŞTİR"Mahkeme tarafından Konkordato Geçici Mühleti verilmiş olmasına rağmen işletmenin yerleşim yeri olan UŞAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU tarafından işletmenin üretimi için hayati derecede önem arz eden ELEKTRİK ve DOĞALGAZI VERİLMEMEKTEDİR.Öte yandan, UŞAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU UMPAŞ HOLDİNG'in Lokomotifi konumunda olan SERANOVA SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin ÜRETİM YAPABİLMESİNİN OLMAZSA OLMAZI olan ELEKTRİK ve DOĞALGAZ enerji kaynaklarının açılması yönünde Uşak 3 Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından ELEKTRİK ve DOĞALGAZ IN ACILMASINA dair verilen ara karara itiraz ederek MAHKEMENIN VERDIGI BU KARARININ IPTALINI SAĞLAMIŞTIR. Sonuc olarak mevcutda Dogalgaz ve Elektirik olmadigindan faaliyetlerine baslayamamistir.SERANOVA SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu ve Vekilleri marifetiyle USAK OSB ile hukuki ve İdari yönden her türlü girişimler devam etmektedir.Süreçle ilgili gelişmeler Yatırımcılarımıza ve Borsa İstanbul Genel müdürlüğü'ne zamanında ve eksiksiz bildirilecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899649BIST