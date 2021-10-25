***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGrup şirketlerimizden faaliyetine ara veren "SERANOVA SERAMİK ANONİM ŞİRKETİ" A.F.D. Seramik İnşaat Otomotiv Taşımacılık Petrol Sanayi ve Ticaret L.T.D. Ş.T.İ ile üretim anlaşması yapılmış olup 5 adet üretim hattının 1 tanesini üretim için hazırlanarak 1 adet üretim hattı ile üretime başlayıp sırasıyla tüm hatların açılması. Üretilen ürünlerin yapılan anlaşma doğrultusunda A.F.D. Seramik İnşaat Otomotiv Taşımacılık Petrol Sanayi ve Ticaret L.T.D. Ş.T.İ ne satılacağı konusunu kamuoyuna ve ortaklarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972273BIST