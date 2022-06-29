***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGrup şirketlerimizden Seranova Seramik San.ve Tic. A.Ş.' nin, Konkordato Davası 4.celse, Uşak 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/ 222 Esas Sayılı Dosyasının 28.06.2022 duruşmasında mahkemece verilen kararlar şu şekildedir1-Davacı vekili Av.İlknur Narin, Fer'i Müdahil Atlas Copco Mak. İmalat A.Ş., vekili Av. Kortan Toygar'ın, Feri Müdahil Gfs Kimya Ltd.Şti.vekili Av.Ömer Ulga'nın, Feri Müdahil Euro Kimya A.Ş.vekili Av.Görkem Şener'in, Fer'i Müdahil Ege Ulaşım Taşımacılık ve Ticaret A.Ş., vekili Av. Serkan Şahin'in, Feri Müdahil Note Office Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM.A.Ş. Vekili Av.Nuh Naci Akbay, Feri Müdahil Abdullah Leylek vekili Av.Sayit Öztürk, Feri Müdahil 2001 Kar Yapı İnşaat ve İnş.Malz.San.Tic.Ltd.Şti.vekili Av.Sefa KARCIOĞLU, Feri Müdahil G.Kadir Yapı Malzemeleri San.ve Tic.Ltd.Şti.vekili Av.Murat Toruk, Feri Müdahil Türkiye Halk Bankası vekili Av.Samim Horasanlı'nın, Feri Müdahil S.S.Yeşil Simav ve Çevre Köyleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi vekili Av.Murat Karakoç'un mazeretlerinin kabulü ile duruşma gün ve saatinin UYAP sistemi üzerinden öğrenilmesine,2-Sakarya İli Geyve İlçesi Orhaniye Mahallesi 74 ada 13 parsel C Blok 6 ve 12 numaralı bağımsız bölümlerin tapu kayıtlarının istenilmesi için Geyve Tapu Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına,3-T. Çimse-iş Sendikası vekilinin, Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Ham. San. Ve Tic. A.Ş. Vekilinin ve Dhl Global Forwarding A.Ş. Vekilinin, Ramazan Songür, Endercan Özgül, Mustafa Fatih Özcan ve İlyas Yavuz vekilinin müdahale taleplerinin kabulü ile davaya Feri Müdahil olarak kabüllerine, UYAP sisteminde gerekli kayıt işleminin yapılmasına,4-Davacı vekiline davacı şirket adına kayıtlı tüm taşınmazların İl, İlçe, Mahalle, Ada, Parsel numaralarını bildirmek üzere 2 hafta süre verilmesine, bildirdiğinde tapu kayıtlarının istenilmesi için ilgili tapu müdürlüklerine müzekkere yazılmasına,5-Davacı vekili ile bir kısım feri müdahiller vekili Av. Ali Türkmen'in bu celse beyanlarında geçen talepleri hakkında gelecek celse değerlendirilme yapılmasına,Bu nedenle duruşmanın 08/09/2022 günü saat 11:55 bırakılmasına karar verildi.Süreçle ilgili gelişmeler Yatırımcılarımıza ve Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü' ne zamanında ve eksiksiz bildirilecektir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039995BIST