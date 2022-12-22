***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGrup şirketimiz SERANOVA SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' nin T.C. Uşak 3. Asliye Hukuk Mahkemesince görülen,22.12.2022 tarihli 2021/222 Esas nolu Konkordato talebi ile ilgili duruşma, 16.05.2023 tarihine ertelenmiştir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089225BIST