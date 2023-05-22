***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.05.2023 13:47
***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/12/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Grup şirketimiz SERANOVA SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' nin T.C. Uşak 3. Asliye Hukuk Mahkemesince görülen,
16.05.2023 tarihli 2021/222 Esas nolu Konkordato talebi ile ilgili duruşma, 17.10.2023 tarihine ertelenmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152669
BIST
18:004.466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -35,54
|Açılış
|: 4.533
|
|Önceki Kapanış
|: 4.502
|
4.557
En Düşük
4.416
18:0019,8311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0187
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,1810
En Düşük
19,7586
18:0021,4733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0582
|Açılış
|: 22,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1600
|
22,2751
En Düşük
21,3596
18:001.258,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,78
|Açılış
|: 1.258,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,46
|
1.283,33
En Düşük
1.255,45
BIST En Aktif Hisseler18:00
|CANTE
|19,36
|125.681.394
|% 10,00
|
|POLTK
|2.559,70
|20.241.979
|% 10,00
|
|ONCSM
|86,45
|182.399.154
|% 9,99
|
|ERCB
|94,65
|281.316.155
|% 9,99
|
|KRGYO
|18,88
|30.183.543
|% 9,96
|
|SAMAT
|28,94
|235.450.065
|% -9,96
|
|KAYSE
|15,85
|872.886.584
|% -8,65
|
|DOBUR
|32,30
|33.407.678
|% -8,55
|
|ORMA
|50,25
|756.338
|% -8,22
|
|GSRAY
|8,13
|305.566.042
|% -7,61
|
|THYAO
|135,50
|5.768.994.748
|% 2,19
|
|KOZAL
|19,40
|2.508.587.950
|% 6,59
|
|ASTOR
|50,65
|2.275.471.091
|% 3,79
|
|ISCTR
|10,28
|2.205.065.943
|% -4,64
|
|KRDMD
|16,59
|2.173.211.411
|% 1,22
|
|EKGYO
|6,46
|1.948.893.692
|% 6,43
|
|ISCTR
|10,28
|2.205.065.943
|% -4,64
|
|YKBNK
|8,71
|1.630.592.431
|% -4,29
|
|KOZAL
|19,40
|2.508.587.950
|% 6,59
|
|KRDMD
|16,59
|2.173.211.411
|% 1,22
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8269
|19,8311
|% 0,09
|
|Euro
|21,4556
|21,4733
|% 0,27
|
|Sterlin
|24,5652
|24,6884
|% -0,08
|
|Frank
|21,9929
|22,1254
|% 0,24
|
|Riyal
|5,2715
|5,2979
|% 0,08
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.975
|-3,26
|
|Altın Gr.
|1.259
|1.259
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|9.147
|9.285
|-9,00
|
|Tam
|9.092
|9.329
|-20,61
|
|Yarım
|4.505
|4.667
|60,00
|
|Çeyrek
|2.246
|2.313
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,72
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|15,13
|15,14
|-0,08
|
|B. Petrol
|76,24
|76,24
|0,65
|
Seans Raporu
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