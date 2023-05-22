***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22/12/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGrup şirketimiz SERANOVA SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' nin T.C. Uşak 3. Asliye Hukuk Mahkemesince görülen,16.05.2023 tarihli 2021/222 Esas nolu Konkordato talebi ile ilgili duruşma, 17.10.2023 tarihine ertelenmiştir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152669BIST