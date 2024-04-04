***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.04.2024 11:38
***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Grup şirketimiz SERANOVA SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' nin T.C. Uşak 3. Asliye Hukuk Mahkemesince görülen,
22.12.2022 tarihli 2021/222 Esas nolu Konkordato talebi ile ilgili duruşma, 11.06.2024 tarihine ertelenmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266923
BIST
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11:398.970
En Düşük
|Değişim
|: 0,27%
|| 24,18
|Açılış
|: 8.949
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|Önceki Kapanış
|: 8.946
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8.939
En Yüksek
9.014
11:3931,8872
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0671
|Açılış
|: 31,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
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31,9704
En Düşük
31,8148
11:3934,7174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1171
|Açılış
|: 34,4500
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|Önceki Kapanış
|: 34,4500
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34,7851
En Düşük
34,5948
11:392.351,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -12,19
|Açılış
|: 2.351,03
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
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2.367,69
En Düşük
2.345,98
BIST En Aktif Hisseler11:37
|YAYLA
|24,22
|3.531.058
|% 9,99
|
|BOSSA
|10,65
|30.965.912
|% 9,91
|
|AKENR
|18,55
|786.674.305
|% 9,83
|
|KARYE
|40,22
|89.401.550
|% 8,70
|
|SEKUR
|14,55
|18.826.865
|% 8,58
|
|EUKYO
|27,08
|365.011
|% -9,97
|
|QNBFL
|141,70
|1.387.810
|% -5,85
|
|EUYO
|18,20
|6.165.746
|% -5,80
|
|ERSU
|46,50
|28.020.944
|% -5,64
|
|OYAYO
|36,96
|900.456
|% -4,45
|
|THYAO
|288,25
|8.242.522.552
|% -3,92
|
|ODINE
|82,40
|2.668.342.569
|% 6,12
|
|ISCTR
|11,67
|1.915.705.189
|% 0,26
|
|EREGL
|39,00
|1.060.723.463
|% 1,88
|
|TUPRS
|165,30
|1.051.470.463
|% 1,54
|
|ISCTR
|11,67
|1.915.705.189
|% 0,26
|
|ZOREN
|5,42
|401.145.564
|% 0,37
|
|AKENR
|18,55
|786.674.305
|% 9,83
|
|AKFGY
|2,18
|80.839.583
|% 5,83
|
|ODINE
|82,40
|2.668.342.569
|% 6,12
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8845
|31,8890
|% -0,20
|
|Euro
|34,7101
|34,7229
|% 0,35
|
|Sterlin
|40,1313
|40,3325
|% -0,46
|
|Frank
|34,9551
|35,1303
|% -0,96
|
|Riyal
|8,4499
|8,4923
|% -0,54
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,06
|27,10
|% 0,66
|
|Platin
|940,37
|941,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.016,79
|1.019,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,26
|89,26
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.292,95
|2.293,29
|% 0,66
|