***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.01.2021 10:12
***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Volkan BAŞAR SPK Borsa İşlemleri Yöneticisi 05.03.2019 2762667231 volkanbasar95@hotmail.com - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897310
BIST
11:271.499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 9,83
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.509
En Düşük
1.499
11:277,3528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0338
|Açılış
|: 7,3720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3925
En Düşük
7,3438
11:279,0730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0126
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0900
|
9,1095
En Düşük
9,0553
11:27461,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,35
|Açılış
|: 461,61
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
459,76
BIST En Aktif Hisseler11:27
|OYAYO
|9,24
|6.590.754
|% 10,00
|
|BRSAN
|29,92
|122.578.546
|% 10,00
|
|BRYAT
|473,50
|28.292.906
|% 9,99
|
|PSDTC
|26,22
|31.943.409
|% 9,98
|
|PSDTC
|26,22
|31.943.409
|% 9,98
|
|OLMIP
|9,72
|611.893
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,08
|615.960
|% -9,94
|
|YAPRK
|61,25
|1.314.726
|% -8,03
|
|NIBAS
|51,05
|5.616.981
|% -7,18
|
|GOZDE
|7,33
|83.550.449
|% -5,42
|
|PETKM
|5,17
|631.113.030
|% -2,08
|
|GUBRF
|68,45
|567.990.630
|% -1,86
|
|TCELL
|16,87
|566.593.848
|% 2,24
|
|TKFEN
|17,88
|535.583.572
|% -1,81
|
|ASELS
|18,75
|457.312.174
|% 2,18
|
|EKGYO
|2,37
|384.705.120
|% -0,42
|
|SKBNK
|1,55
|231.932.149
|% 2,65
|
|PETKM
|5,17
|631.113.030
|% -2,08
|
|KRDMD
|5,92
|405.730.899
|% 1,02
|
|TSKB
|1,79
|117.648.637
|% 1,13
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3502
|7,3528
|% -0,46
|
|Euro
|9,0655
|9,0730
|% -0,14
|
|Sterlin
|10,0116
|10,0618
|% -0,26
|
|Frank
|8,3620
|8,4124
|% -0,16
|
|Riyal
|1,9566
|1,9664
|% -0,37
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|1,02
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|27,51
|27,55
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,03
|
|B. Petrol
|53,80
|53,80
|0,20
|