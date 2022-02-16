***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi 06.02.2022 Bağımsız Üye DeğilDiğer HususlarAçıklama -Şirketimizin 06.02.2022 tarihindeki genel kurulunda seçilen yönetim kurulu üyelerinin bilgileri güncellenmiştir.-Şirketimiz Umpaş Holding A.Ş.'nde 05.03.2019 tarihinde SPK Borsa İşlemleri Yöneticisi olarak görevine başlayan Volkan BAŞAR 16.02.2022 tari itibari ile görevinden ayrılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002230BIST