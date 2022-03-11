***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.03.2022 16:46
***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@umpasholding.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009532
BIST
16:392.063
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 21,23
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.067
En Düşük
2.043
16:3914,7276
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,1269
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,7114
16:3916,2118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,1325
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,1732
16:39931,51
En Yüksek
|Değişim
|: -2,15%
|| -20,51
|Açılış
|: 931,51
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
930,99
BIST En Aktif Hisseler16:39
|GRSEL
|10,96
|22.636.916
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.629.450
|% 9,93
|
|MEPET
|2,29
|16.794.123
|% 9,05
|
|FORMT
|1,09
|75.497.704
|% 9,00
|
|ALARK
|19,93
|269.961.018
|% 8,02
|
|KRSTL
|6,25
|13.253.328
|% -8,09
|
|ISSEN
|16,56
|39.956.647
|% -5,75
|
|AKFGY
|2,53
|108.767.849
|% -4,53
|
|SANEL
|7,18
|2.643.894
|% -3,75
|
|BURCE
|27,46
|4.975.939
|% -3,72
|
|THYAO
|26,76
|5.029.758.484
|% 3,96
|
|KRDMD
|14,95
|3.772.209.167
|% -2,73
|
|SISE
|13,62
|1.983.174.358
|% 3,50
|
|EREGL
|34,20
|1.490.074.499
|% -1,21
|
|GARAN
|11,75
|1.389.979.075
|% 0,26
|
|KRDMD
|14,95
|3.772.209.167
|% -2,73
|
|ODAS
|1,53
|311.104.934
|% 1,32
|
|DOHOL
|3,26
|637.976.317
|% 4,49
|
|THYAO
|26,76
|5.029.758.484
|% 3,96
|
|YKBNK
|3,71
|589.579.756
|% 0,82
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7060
|14,7276
|% -0,85
|
|Euro
|16,1741
|16,2118
|% -0,81
|
|Sterlin
|19,2510
|19,3476
|% -0,48
|
|Frank
|15,7660
|15,8610
|% -0,67
|
|Riyal
|3,9164
|3,9361
|% -0,62
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.968
|-29,14
|
|Altın Gr.
|937
|938
|-14,44
|
|Cumhuriyet
|6.244
|6.323
|-128,00
|
|Tam
|6.210
|6.370
|-120,36
|
|Yarım
|3.002
|3.081
|-58,22
|
|Çeyrek
|1.505
|1.541
|-29,11
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,61
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,15
|-0,23
|
|B. Petrol
|109
|109
|-0,33
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866