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***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.07.2022 08:48
***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Köme Mah. Taslak Sok. No:9/A Uşak 0(507) 404 04 45 0(276)223 90 34

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Sinan ARSLAN Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu 07.06.2022 05074040445 info@umpasholding.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046715


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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLRYH 3,85 104.485.863 % 10,00  
POLTK 678,80 10.986.511 % 10,00  
EUKYO 3,52 2.645.537 % 10,00  
KLRHO 12,55 14.737.925 % 9,99  
TURGG 208,20 19.893.179 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,5814 17,5842 % 0,14  
Euro 18,0065 18,0210 % 0,29  
Sterlin 21,0859 21,1916 % 0,44  
Frank 18,0681 18,1770 % 0,13  
Riyal 4,6701 4,6935 % 0,21  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.708 1.708 -3,41  
Altın Gr. 966 966 -0,28  
Cumhuriyet 6.528 6.630 17,00  
Tam 6.534 6.617 -14,00  
Yarım 3.184 3.235 -6,00  
Çeyrek 1.597 1.617 -4,00  
Gümüş.Ons 18,74 18,78 0,01  
Gümüş Gr. 10,60 10,62 0,02  
B. Petrol 106 106 -1,04  
Seans Raporu 18:05
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