***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.07.2022 14:47
***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
umpasholding@hs3.kep.tr info@umpasholding.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047158
BIST
14:502.525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,25
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.514
14:5017,6925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0908
|Açılış
|: 17,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7550
|
17,7325
En Düşük
17,5641
14:5018,0612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1360
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,0626
En Düşük
17,9005
14:50957,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,16
|Açılış
|: 956,74
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
961,50
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler14:50
|COSMO
|10,78
|204.177
|% 10,00
|
|HEDEF
|8,26
|34.014.699
|% 9,99
|
|VANGD
|4,03
|9.406.992
|% 9,81
|
|ATSYH
|64,00
|5.948.165
|% 9,78
|
|AVTUR
|2,18
|2.217.713
|% 9,55
|
|LIDER
|24,12
|90.937.266
|% -10,00
|
|SANFM
|15,72
|12.772.016
|% -5,59
|
|KONYA
|1.148,20
|35.887.557
|% -5,59
|
|HUBVC
|9,03
|16.818.969
|% -4,95
|
|CANTE
|51,00
|17.674.966
|% -4,32
|
|THYAO
|51,50
|2.399.569.443
|% 0,29
|
|EKGYO
|3,07
|865.130.624
|% 1,99
|
|ODAS
|3,72
|781.120.871
|% 3,91
|
|SISE
|21,16
|758.617.639
|% -0,09
|
|EREGL
|27,90
|641.870.028
|% -1,20
|
|EKGYO
|3,07
|865.130.624
|% 1,99
|
|ODAS
|3,72
|781.120.871
|% 3,91
|
|SKBNK
|1,33
|251.385.723
|% 7,26
|
|YKBNK
|4,64
|507.524.426
|% 0,87
|
|TSKB
|2,30
|242.242.159
|% 2,22
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,6812
|17,6925
|% 0,52
|
|Euro
|18,0373
|18,0612
|% 0,76
|
|Sterlin
|21,0316
|21,1371
|% 0,04
|
|Frank
|18,0900
|18,1989
|% 0,24
|
|Riyal
|4,6889
|4,7124
|% 0,41
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.684
|-12,10
|
|Altın Gr.
|955
|956
|-4,63
|
|Cumhuriyet
|6.515
|6.614
|-38,00
|
|Tam
|6.534
|6.603
|-5,00
|
|Yarım
|3.184
|3.230
|1,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.615
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,37
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,40
|-0,19
|
|B. Petrol
|102
|102
|-4,61
|
Seans Raporu
14:50
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