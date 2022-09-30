***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
30.09.2022 19:27
***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )
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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
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Açıklamalar
Türk Ticaret Kanunu' nun ( TTK) 376' ıncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca hazırlanması gereken ara bilançonun hazırlanabilmesi için, Şirketimiz, Umpaş Holding A.Ş., T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı' ( Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı) ndan 30.09.2022 tarihine kadar ek süre verilmesini talep etmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu: 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı Kararının C maddesinin 4' üncü fıkrasında TTK 376 bilançosunda yer alan duran varlıklardan gayrimenkul niteliğinde olanların gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun değerlemeye ilişkin düzenlemeleri kapsamında değerleme yapılması kapsamında ve Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. ve bağımsız denetim şirketi ile görüşmesi sonrasında 03.08.2022 tarihinde değerleme şirketi ile sözleşme imzalandığı hususlarını dikkate alarak talebimizin olumlu karşılanmasına karar vermiştir. ( SPK. 31.08.2022 tarihli E-29833736-622.03-25553 Sayılı yazısı)
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066443
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|BERA
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|432.635.320
|% 10,00
|
|CONSE
|4,51
|150.056.555
|% 10,00
|
|ESEN
|45,54
|109.923.489
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.497.996
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|2.580.354
|% 9,97
|
|KZBGY
|19,23
|313.531.783
|% -9,97
|
|CASA
|118,70
|1.003.134
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|SODSN
|22,48
|738.181
|% -7,34
|
|ENSRI
|19,10
|130.952.101
|% -6,74
|
|THYAO
|70,60
|3.439.050.750
|% 2,92
|
|SASA
|68,20
|2.632.502.744
|% 3,57
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|ASELS
|29,30
|1.886.650.163
|% -2,01
|
|ALARK
|58,75
|1.737.820.434
|% 4,35
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|EKGYO
|3,87
|1.553.347.174
|% 1,31
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|ODAS
|6,34
|1.406.384.062
|% 6,73
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|YKBNK
|7,07
|1.580.381.221
|% 0,57
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|TSKB
|2,45
|497.237.732
|% -2,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,5143
|18,5246
|% 0,10
|
|Euro
|18,1569
|18,1872
|% 0,16
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|Sterlin
|20,5878
|20,6911
|% 0,39
|
|Frank
|18,7210
|18,8338
|% -0,90
|
|Riyal
|4,9147
|4,9393
|% 0,13
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
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|1.664
|3,28
|
|Altın Gr.
|990
|991
|2,61
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|77,00
|
|Tam
|6.649
|6.748
|16,00
|
|Yarım
|3.235
|3.299
|8,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.650
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,06
|19,09
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,35
|0,12
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|85,18
|-2,00
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