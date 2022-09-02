***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
02.09.2022 16:40
***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim kurulumuz şirket merkezinde 02.09.2022 tarihinde toplanarak
-Yatırımcı İlişkisi Sorumlusu olan Sinan ARSLAN' ın görevine son verilmesine ve yerine Mehmet Tarık KAYMAZ' ın seçilmesine,
-TTK'nun 378.maddesi uyarınca Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi üyeliklerinin aşağıda belirtilen şekilde yeniden belirlenmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Başkan : Mahmut Hakan KAYMAZ
Üye : Mehmet Tarık KAYMAZ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059662
BIST
18:053.223
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 80,00
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.229
En Düşük
3.160
18:0518,2342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0380
|Açılış
|: 18,2830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1772
18:0518,1284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0236
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2875
En Düşük
18,1031
18:051.003,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 10,45
|Açılış
|: 1.002,93
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.009,27
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OYYAT
|25,30
|21.069.272
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|26.469.849
|% 9,99
|
|TSKB
|5,95
|641.111.382
|% 9,98
|
|HKTM
|23,38
|45.310.443
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|48.072.896
|% 9,97
|
|MTRKS
|47,52
|5.298.385
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,17
|105.319.607
|% -9,92
|
|COSMO
|38,04
|2.193.833
|% -8,47
|
|PENTA
|384,20
|74.920.796
|% -7,06
|
|NTGAZ
|22,10
|218.944.295
|% -5,80
|
|YKBNK
|7,81
|9.392.114.026
|% 3,17
|
|GARAN
|24,38
|6.432.813.029
|% 7,31
|
|AKBNK
|13,03
|5.459.541.152
|% 9,96
|
|HALKB
|8,98
|4.972.247.125
|% 5,40
|
|THYAO
|71,80
|4.824.721.905
|% 0,98
|
|YKBNK
|7,81
|9.392.114.026
|% 3,17
|
|HALKB
|8,98
|4.972.247.125
|% 5,40
|
|EKGYO
|4,05
|2.223.221.129
|% 1,25
|
|ISCTR
|8,84
|4.284.483.879
|% 9,95
|
|VAKBN
|8,34
|3.540.980.084
|% 8,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1270
|18,2342
|% 0,21
|
|Euro
|18,0986
|18,1284
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,9121
|21,0170
|% -0,11
|
|Frank
|18,5011
|18,6126
|% 0,27
|
|Riyal
|4,8342
|4,8585
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|14,99
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|10,12
|
|Cumhuriyet
|6.732
|6.834
|77,00
|
|Tam
|6.750
|6.818
|53,00
|
|Yarım
|3.289
|3.333
|26,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.666
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,57
|0,13
|
|B. Petrol
|93,23
|93,23
|0,87
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SKBNK
Yüzde 9.82 oranında artışla 4.25 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 244, 346 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 100, 25 artarak (% 2.95 ) 3, 501
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, HALKB, ISCTR
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse YKBNK, GARAN, AKBNK
-
17:58XU100
Endeks 3, 226 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 65 üstünde . İşlem hacmi 73, 729.00 milyon TL de