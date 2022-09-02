***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulumuz şirket merkezinde 02.09.2022 tarihinde toplanarak-Yatırımcı İlişkisi Sorumlusu olan Sinan ARSLAN' ın görevine son verilmesine ve yerine Mehmet Tarık KAYMAZ' ın seçilmesine,-TTK'nun 378.maddesi uyarınca Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi üyeliklerinin aşağıda belirtilen şekilde yeniden belirlenmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Başkan : Mahmut Hakan KAYMAZÜye : Mehmet Tarık KAYMAZhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059662BIST