***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
04.10.2022 13:47
***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.09.2022 tarihinde yayınlamış olduğumuz TTK.376 Bilançosuna ait "EK" te sunduğumuz Yönetim Kurulu Kararımız gereğince: Yayınlanan bu ara bilançonun, Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız olduğu ve bunların yerine geçmeyeceği,
kamuya duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066956
BIST
14:173.431
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 39,03
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
14:1718,5850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0349
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
14:1718,4047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1777
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
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18,4248
En Düşük
18,1735
14:171.017,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,68
|Açılış
|: 1.017,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.022,88
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler14:15
|AKSA
|66,00
|509.690.079
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|38.774.488
|% 9,99
|
|KUYAS
|9,60
|40.924.143
|% 9,71
|
|SASA
|78,20
|3.235.338.972
|% 9,68
|
|BARMA
|54,75
|140.410.972
|% 9,54
|
|KIMMR
|10,95
|34.033
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,59
|2.001.172
|% -9,64
|
|COSMO
|54,00
|1.284.799
|% -7,77
|
|BRMEN
|2,74
|115.335
|% -5,52
|
|ISBTR
|43.501,00
|43.501
|% -5,43
|
|THYAO
|79,60
|5.021.184.893
|% 2,51
|
|SASA
|78,20
|3.235.338.972
|% 9,68
|
|AKBNK
|12,55
|2.442.382.257
|% 1,13
|
|VAKBN
|7,82
|2.272.969.643
|% 2,62
|
|YKBNK
|7,91
|2.131.761.211
|% 1,80
|
|EKGYO
|4,21
|1.275.641.654
|% -0,71
|
|VAKBN
|7,82
|2.272.969.643
|% 2,62
|
|YKBNK
|7,91
|2.131.761.211
|% 1,80
|
|HALKB
|8,17
|1.852.270.343
|% 6,52
|
|TSKB
|2,63
|585.905.013
|% -0,75
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5741
|18,5825
|% 0,17
|
|Euro
|18,3776
|18,3903
|% 0,90
|
|Sterlin
|20,9988
|21,1041
|% 0,29
|
|Frank
|18,7225
|18,8353
|% 0,56
|
|Riyal
|4,9278
|4,9525
|% 0,16
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|1,93
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.018
|3,65
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|86,00
|
|Tam
|6.801
|6.865
|-8,00
|
|Yarım
|3.314
|3.354
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.677
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,75
|20,78
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,43
|12,44
|0,08
|
|B. Petrol
|89,46
|89,46
|0,60
|
Seans Raporu
14:15
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-
14:30TATGD
Yüzde 4.39 oranında artışla 26.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 790, 901 adet işlem
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14:29POLHO
Yüzde 8.64 oranında artışla 7.67 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 445, 863 adet işlem
-
14:28HALKB
Yüzde 6.52 oranında artışla 8.17 lira fiyatla işlem gören hissede 226, 983, 565 adet işlem
-
14:27AKSA
Yüzde 10.00 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 874, 131 adet işlem
-
14:26TUPRS
Yüzde 5.27 oranında artışla 335.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 716, 049 adet işlem