***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.09.2022 tarihinde yayınlamış olduğumuz TTK.376 Bilançosuna ait "EK" te sunduğumuz Yönetim Kurulu Kararımız gereğince: Yayınlanan bu ara bilançonun, Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız olduğu ve bunların yerine geçmeyeceği,kamuya duyurulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066956BIST