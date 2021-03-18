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***UNFIN*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)

18.03.2021 15:08



***UNFIN*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )

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İzahname (SPK Onayına Sunulan)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

    Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 137.730.842 TL'den 175.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 37.269.158 TL nominal değerli 37.269.158 adet pay ve mevcut ortaklardan Mahmut Levent Ünlü'ye ait toplam 8.263.851 TL nominal değerli 8.263.851 adet payın halka arzına ilişkin izahnamenin onaylanması talebiyle, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Taslak İzahname halihazırda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenmektedir ve henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını müteakip kesinleşen İzahname ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde ayrıca ilan edilecektir. Şirket'imizin www.unluco.com adresli internet sitesinde ve halka arzda satışa aracılık edecek Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.ykyatirim.com.tr adresli internet sitesinde de yayınlanan bu taslak izahnameye ulaşabilirsiniz. buradan
          Saygılarımızla,       Ünlü Yatırım Holding A.Ş.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919002


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