***UNFIN*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***UNFIN*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin 137.730.842 TL'den 175.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 37.269.158 TL nominal değerli 37.269.158 adet pay ve mevcut ortaklardan Mahmut Levent Ünlü'ye ait toplam 8.263.851 TL nominal değerli 8.263.851 adet payın halka arzına ilişkin izahnamenin onaylanması talebiyle, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Taslak İzahname halihazırda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenmektedir ve henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını müteakip kesinleşen İzahname ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde ayrıca ilan edilecektir. Şirket'imizin www.unluco.com adresli internet sitesinde ve halka arzda satışa aracılık edecek Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.ykyatirim.com.tr adresli internet sitesinde de yayınlanan bu taslak izahnameye ulaşabilirsiniz. buradanSaygılarımızla, Ünlü Yatırım Holding A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919002BIST