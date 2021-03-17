***UNFIN*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2021 15:08
***UNFIN*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 137.730.842 TL'den 175.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 37.269.158 TL nominal değerli 37.269.158 adet pay ve mevcut ortaklardan Mahmut Levent Ünlü'ye ait toplam 8.263.851 TL nominal değerli 8.263.851 adet payın halka arzına ilişkin izahnamenin onaylanması talebiyle, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Taslak İzahname halihazırda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenmektedir ve henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını müteakip kesinleşen İzahname ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde ayrıca ilan edilecektir.
Şirket'imizin www.unluco.com adresli internet sitesinde ve halka arzda satışa aracılık edecek Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.ykyatirim.com.tr adresli internet sitesinde de yayınlanan bu taslak izahnameye
buradan
ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla,
Ünlü Yatırım Holding A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918764
BIST
16:521.568
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,95
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.563
16:527,5149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0297
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5404
En Düşük
7,4818
16:528,9493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0256
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9773
En Düşük
8,9020
16:52417,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,18
|Açılış
|: 417,24
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler16:52
|SEYKM
|37,18
|36.097.456
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,63
|21.041.325
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|159.995.277
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|534.920.438
|% 9,98
|
|BJKAS
|6,09
|417.957.899
|% 9,93
|
|DAGI
|2,90
|38.489.189
|% -8,52
|
|MERIT
|275,00
|493.965
|% -6,75
|
|EKIZ
|6,55
|216.462
|% -6,29
|
|DAGHL
|15,25
|2.030.796
|% -5,51
|
|ACSEL
|23,64
|11.609.992
|% -5,36
|
|SISE
|7,98
|1.655.748.911
|% 2,18
|
|GARAN
|8,80
|1.213.939.042
|% -0,68
|
|THYAO
|14,67
|1.110.642.537
|% -0,47
|
|KARSN
|4,44
|864.572.542
|% 3,98
|
|KCHOL
|24,24
|850.733.158
|% 3,24
|
|EKGYO
|2,20
|491.688.246
|% -2,22
|
|SISE
|7,98
|1.655.748.911
|% 2,18
|
|KARSN
|4,44
|864.572.542
|% 3,98
|
|YKBNK
|2,70
|451.947.527
|% -0,37
|
|GSRAY
|4,44
|712.209.527
|% 7,25
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5091
|7,5149
|% 0,40
|
|Euro
|8,9445
|8,9493
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,3972
|10,4494
|% 0,25
|
|Frank
|8,0530
|8,1015
|% -0,14
|
|Riyal
|1,9943
|2,0043
|% 0,19
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|-2,98
|
|Altın Gr.
|417
|417
|0,56
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-5,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|-6,63
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|-3,21
|
|Çeyrek
|670
|685
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|26,00
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,03
|
|B. Petrol
|67,94
|67,94
|-0,45
|
Seans Raporu
16:52
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17:02SAMAT
Yüzde -3.17 oranında düşüşle 6.10 lira fiyatla işlem gören hissede 835, 876 adet işlem
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17:01MAALT
Yüzde -3.32 oranında düşüşle 250.80 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 875 adet işlem
-
17:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 44 kaybederek (% -0.47 ) 1, 358
-
17:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUHOL, BRMEN, SEYKM, TRILC, BJKAS, FROTO, GARFA, UMPAS
-
17:00
FROTO, GARFA, ULAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında