***UNLU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.06.2021 14:26
***UNLU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UNLU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943354
BIST
14:281.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -6,95
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.396
En Düşük
1.378
14:288,7885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0512
|Açılış
|: 8,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7955
En Düşük
8,7218
14:2810,4512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0834
|Açılış
|: 10,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4679
En Düşük
10,3648
14:28504,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 8,75
|Açılış
|: 504,42
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler14:28
|OZBAL
|10,12
|7.683.277
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|4.985.321
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.303.162
|% 9,96
|
|EUKYO
|8,65
|9.760.121
|% 9,49
|
|VAKFN
|9,53
|114.182.624
|% 9,04
|
|METUR
|6,39
|62.866.696
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|190.708.862
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|637.191
|% -9,98
|
|DENGE
|3,40
|433.388
|% -7,36
|
|BRMEN
|2,04
|90.687
|% -7,27
|
|THYAO
|14,48
|1.065.723.272
|% -0,41
|
|GARAN
|8,08
|503.681.489
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,07
|414.190.292
|% 0,49
|
|EREGL
|18,00
|391.503.859
|% 1,18
|
|KRDMD
|6,77
|372.167.106
|% -0,29
|
|EKGYO
|2,07
|414.190.292
|% 0,49
|
|YKBNK
|2,13
|225.180.570
|% -0,93
|
|THYAO
|14,48
|1.065.723.272
|% -0,41
|
|TSKB
|1,29
|83.108.231
|% -1,53
|
|GARAN
|8,08
|503.681.489
|% -0,98
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7839
|8,7885
|% 0,59
|
|Euro
|10,4444
|10,4512
|% 0,80
|
|Sterlin
|12,1679
|12,2289
|% 1,16
|
|Frank
|9,5073
|9,5646
|% 0,82
|
|Riyal
|2,3373
|2,3491
|% 0,63
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|18,77
|
|Altın Gr.
|504
|504
|8,75
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.384
|40,00
|
|Tam
|3.322
|3.408
|46,95
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|22,71
|
|Çeyrek
|805
|824
|11,35
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,10
|
|B. Petrol
|73,57
|73,57
|0,06
|