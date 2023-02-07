***UNLU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 12:07
***UNLU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UNLU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110503
BIST
12:114.683
En Yüksek
|Değişim
|: -5,01%
|| -246,87
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.683
12:1118,8308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0047
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
12:1120,1958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0134
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
12:111.136,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,67
|Açılış
|: 1.136,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,97
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler12:11
|INTEM
|86,90
|9.438.961
|% 10,00
|
|KONYA
|2.964,50
|87.138.895
|% 10,00
|
|BMSCH
|14,30
|13.727.007
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|CANTE
|64,80
|61.667.764
|% -10,00
|
|AKGRT
|2,88
|46.874.050
|% -10,00
|
|VKING
|36,40
|1.790.516
|% -9,99
|
|SDTTR
|81,85
|61.714.170
|% -9,96
|
|RUBNS
|20,62
|10.756.612
|% -9,96
|
|THYAO
|131,40
|1.610.945.916
|% -6,08
|
|KRDMD
|17,95
|1.512.780.296
|% 1,64
|
|ASELS
|53,60
|1.282.148.827
|% -8,84
|
|KOZAL
|515,40
|1.017.162.144
|% -1,55
|
|EREGL
|38,80
|943.660.609
|% -3,15
|
|KRDMD
|17,95
|1.512.780.296
|% 1,64
|
|EKGYO
|7,03
|355.314.565
|% -3,30
|
|YKBNK
|8,41
|373.143.849
|% -5,29
|
|BSOKE
|5,75
|225.427.776
|% -9,87
|
|BUCIM
|6,10
|214.849.243
|% 9,32
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8269
|18,8308
|% 0,02
|
|Euro
|20,1884
|20,1958
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,5870
|22,7003
|% 0,10
|
|Frank
|20,2651
|20,3872
|% 0,31
|
|Riyal
|5,0039
|5,0289
|% 0,03
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.877
|7,78
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|1,61
|
|Cumhuriyet
|7.672
|7.788
|11,00
|
|Tam
|7.708
|7.759
|-29,00
|
|Yarım
|3.766
|3.797
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.883
|1.898
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,50
|13,52
|0,04
|
|B. Petrol
|82,81
|82,81
|1,82
|