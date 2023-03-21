***UNLU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.03.2023 12:39
***UNLU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UNLU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126678
BIST
15:124.917
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -58,67
|Açılış
|: 4.986
|
|Önceki Kapanış
|: 4.975
|
5.001
En Düşük
4.890
15:1219,0258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0211
|Açılış
|: 19,2920
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2600
|
19,0389
En Düşük
18,9338
15:1220,5393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1912
|Açılış
|: 20,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6400
|
20,5446
En Düşük
20,3199
15:121.201,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -7,93
|Açılış
|: 1.202,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.209,66
|
1.214,03
En Düşük
1.197,57
BIST En Aktif Hisseler15:12
|AKFYE
|14,33
|3.078.457
|% 9,98
|
|BVSAN
|63,50
|476.737.251
|% 9,96
|
|ONCSM
|121,70
|102.593.529
|% 9,94
|
|ANELE
|5,87
|42.298.376
|% 9,93
|
|DENGE
|2,19
|62.029.310
|% 8,42
|
|GLRYH
|8,41
|98.819.604
|% -9,67
|
|AKGRT
|2,66
|173.762.709
|% -8,28
|
|MNDRS
|7,39
|146.243.595
|% -7,86
|
|AVOD
|2,95
|132.980.870
|% -7,81
|
|EPLAS
|47,36
|41.902.028
|% -7,68
|
|ASTOR
|61,20
|6.760.125.617
|% 4,70
|
|GOKNR
|25,38
|2.872.858.647
|% 7,72
|
|ISCTR
|14,05
|2.262.323.158
|% 0,36
|
|THYAO
|123,20
|2.075.392.113
|% -2,30
|
|KOZAL
|20,46
|1.952.412.178
|% -2,01
|
|ISCTR
|14,05
|2.262.323.158
|% 0,36
|
|EKGYO
|6,69
|836.038.110
|% -1,76
|
|ASTOR
|61,20
|6.760.125.617
|% 4,70
|
|GOKNR
|25,38
|2.872.858.647
|% 7,72
|
|METRO
|1,98
|192.475.990
|% 4,21
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0217
|19,0258
|% 0,11
|
|Euro
|20,5244
|20,5393
|% 0,94
|
|Sterlin
|23,2365
|23,3530
|% -0,16
|
|Frank
|20,5084
|20,6320
|% 0,63
|
|Riyal
|5,0482
|5,0736
|% 0,08
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|-12,59
|
|Altın Gr.
|1.204
|1.204
|-5,81
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|0,00
|
|Tam
|8.124
|8.206
|-36,00
|
|Yarım
|3.983
|4.015
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.991
|2.008
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,46
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,75
|13,77
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,47
|74,47
|0,68
|
Seans Raporu
15:12
daha fazla
-
15:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, GARAN, THYAO
-
15:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -48, 2 kaybederek (% -1.08 ) 4, 422
-
15:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ANELE, BVSAN, ONCSM, AKFYE
-
15:27
DENGE, AKFYE, ANELE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:27
SELVA, AKGRT, PINSU değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında