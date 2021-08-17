***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı18 1.953.028.254 1.292.087.729 894.590.604 988.803.888Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti18 -1.816.572.783 -1.191.966.052 -826.575.898 -924.165.692FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)136.455.471 100.121.677 68.014.706 64.638.196BRÜT KAR (ZARAR)136.455.471 100.121.677 68.014.706 64.638.196Genel Yönetim Giderleri19 -94.184.148 -77.898.863 -47.396.598 -42.580.624Pazarlama Giderleri19 -8.849.219 -3.244.288 -4.587.698 -1.323.952Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.724.872 1.369.976 966.076 1.089.391Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-250.124 -377.737 0 -135.281ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)34.896.852 19.970.765 16.996.486 21.687.730Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 294.465 5.391.435Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -4.119.023Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4,7 339.311 3.186.817 480.672 5.488.299FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)35.236.163 19.333.024 17.477.158 32.567.464Finansman Gelirleri20 49.061.470 42.776.512 16.898.426 21.727.179Finansman Giderleri20 -48.183.191 -54.230.867 -13.202.452 -25.938.616SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)36.114.442 7.878.669 21.173.132 28.356.027Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-12.558.669 -2.652.196 -8.809.945 -5.190.499Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -11.590.106 -67.574 -4.602.233 -67.574Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -968.563 -2.584.622 -4.207.712 -5.122.925SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)23.555.773 5.226.473 12.363.187 23.165.528DÖNEM KARI (ZARARI)23.555.773 5.226.473 12.363.187 23.165.528Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-7.541 -5.823 -8.359 -11.215Ana Ortaklık Payları23.563.314 5.232.296 12.371.546 23.176.743Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.750.618 -34.685.212Dönem Karı (Zararı)23.563.314 5.232.296Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)23.563.314 5.232.296Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.112.028 3.585.812Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15 4.357.723 2.553.557Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.084.987 1.004.937Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.061.443 530.947Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23.544 266.716Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 207.274Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.505.693 13.771.817Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler7.505.693 13.771.817Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-6.006.996 -14.104.080Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-10.388.048 -2.292.615Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-10.388.048 -2.292.615Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler12.558.669 2.652.196İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-16.160.524 -47.550.920Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4.057.407 -23.901.062Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-16.335.465 -37.795.040İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.153.093 -35.318.221İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-17.488.558 -2.476.819Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.686.966 2.341.306İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.768 -94.840İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7.684.198 2.436.146Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.745.553 -2.470.142İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-3.745.553 -2.470.142Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.843.270 7.711.362İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-6.000.414 -4.370.517İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.157.144 12.081.879İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.980.609 6.562.656Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.742.699 7.942.083Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-4.723.308 -1.379.427Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları17.514.818 -38.732.812Alınan Faiz11.180.812 3.524.067Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-660.656 -13.155Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.079.067 391.607Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-205.289 145.081YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.525.955 34.307.407Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.725.637 -2.558.176Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.490.836 -1.348.942Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.234.801 -1.209.234Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 36.168.658Alınan Temettüler199.682 696.925FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI175.902.117 157.575Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri210.450.971Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri37.269.158Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-68.701.752 2.685.455Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-68.701.752 2.685.455Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.116.260 -2.527.880YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)190.126.780 -220.230Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi12.559.996 27.487.799NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)202.686.776 27.267.569DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ112.597.426 81.762.925DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ315.284.202 109.030.494Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 315.527.056 113.013.033Finansal Yatırımlar6 63.607.988 58.636.647Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar56.915.763 52.932.834Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar6 56.915.763 52.932.834Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6.692.225 5.703.813Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar6 6.692.225 5.703.813Ticari Alacaklar8 179.223.026 170.870.381İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.731.963 2.885.056İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 177.491.063 167.985.325Diğer Alacaklar9 37.723.803 45.432.365İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 258.240 261.008İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 37.465.563 45.171.357Türev Araçlar4.181.061 4.948.509Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar25 4.181.061 4.948.509Peşin Ödenmiş Giderler4.686.983 4.780.626İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 4.686.983 4.780.626Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 973.574 0Diğer Dönen Varlıklar659.323 2.308.382İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar659.323 2.308.382ARA TOPLAM606.582.814 399.989.943Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar12 377.101 122.099TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR606.959.915 400.112.042DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar6 1.517.254 1.517.254Ticari Alacaklar142.192.937 134.210.117İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 142.192.937 134.210.117Diğer Alacaklar178.690 157.094İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 178.690 157.094Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar7 17.406.023 17.066.712Maddi Duran Varlıklar14 6.658.763 6.275.044Kullanım Hakkı Varlıkları14 8.935.961 10.325.185Maddi Olmayan Duran Varlıklar36.144.287 32.792.887Şerefiye15 29.198.326 29.198.326Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 6.945.961 3.594.561Ertelenmiş Vergi Varlığı22 83.484 156.840Diğer Duran Varlıklar11.873 11.869İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar11.873 11.869TOPLAM DURAN VARLIKLAR213.129.272 202.513.002TOPLAM VARLIKLAR820.089.187 602.625.044KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar145.429.554 174.544.675İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar145.429.554 174.544.675Banka Kredileri13 98.467.261 129.736.826Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 4.331.742 4.282.870İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları13 2.029.589 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar13 40.600.962 40.524.979Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları44.441.412 51.376.773İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 17.836.819Banka Kredileri13 0 17.836.819İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları44.441.412 33.539.954Banka Kredileri13 44.441.412 33.539.954Diğer Finansal Yükümlülükler6.084.402 4.326.194Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler13 6.084.402 4.326.194Ticari Borçlar3.054.177 6.799.730İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 3.054.177 6.799.730Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 3.738.183 14.410.433Diğer Borçlar9.887.268 9.189.662İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 32.293 491.831İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 9.854.975 8.697.831Türev Araçlar3.130.201 4.505.403Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar25 3.130.201 4.505.403Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)47.021 208.325Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 5.437.410 952.797Kısa Vadeli Karşılıklar12.771.767 11.167.461Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11.309.683 9.728.921Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.462.084 1.438.540Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler273.894 250.087İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler273.894 250.087ARA TOPLAM234.295.289 277.731.540TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER234.295.289 277.731.540UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar33.231.155 50.890.612İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 17.227.724Banka Kredileri13 0 17.227.724İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar33.231.155 33.662.888Banka Kredileri13 27.566.640 26.223.674Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 5.664.515 7.439.214Uzun Vadeli Karşılıklar2.038.755 2.271.046Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.038.755 2.271.046Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 28.125.508 27.068.105Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26.379 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26.379 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER63.421.797 80.229.763TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER297.717.086 357.961.303ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar522.360.648 244.644.747Ödenmiş Sermaye17 175.000.000 137.730.842Geri Alınmış Paylar (-)17 -4.020.977 -4.020.977Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 210.450.971 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-278.456 -311.779Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-278.456 -311.779Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -278.456 -311.779Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23.784.437 17.385.302Yabancı Para Çevrim Farkları17 17.757.651 11.973.975Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)6.026.786 5.411.327Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)17 6.026.786 5.411.327Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 93.861.359 32.588.633Net Dönem Karı veya Zararı23.563.314 61.272.726Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 11.453 18.994TOPLAM ÖZKAYNAKLAR522.372.101 244.663.741TOPLAM KAYNAKLAR820.089.187 602.625.044Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler137.730.842 -4.020.977 331.168 36.037.396 5.351.209 19.878.140 12.710.493 208.018.271 14.487 208.032.758Transferler17 12.710.493 -12.710.493Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 266.312 2.672.910 1.154.529 5.232.296 9.326.047 -5.823 9.320.224Dönem Karı (Zararı)17 5.232.296 5.232.296 -5.823 5.226.473Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17 266.312 2.672.910 1.154.529 4.093.751 4.093.751Dönem Sonu Bakiyeler137.730.842 -4.020.977 597.480 38.710.306 6.505.738 32.588.633 5.232.296 217.344.318 8.664 217.352.982Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler137.730.842 -4.020.977 -311.779 11.973.975 5.411.327 32.588.633 61.272.726 244.644.747 18.994 244.663.741Transferler17 61.272.726 -61.272.726 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 33.323 5.783.676 615.459 23.563.314 29.995.772 -7.541 29.988.231Dönem Karı (Zararı)17 23.563.314 23.563.314 -7.541 23.555.773Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17 33.323 5.783.676 615.459 6.432.458 6.432.458Sermaye Arttırımı17 37.269.158 37.269.158 37.269.158Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)17 210.450.971 210.450.971 210.450.971Dönem Sonu Bakiyeler175.000.000 -4.020.977 210.450.971 -278.456 17.757.651 6.026.786 93.861.359 23.563.314 522.360.648 11.453 522.372.101Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)23.555.773 5.226.473 12.363.187 23.165.528DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar33.323 266.312 -1.473.944 -262.882Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)41.654 332.890 -1.842.430 -328.602Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-8.331 -66.578 368.486 65.720Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -8.331 -66.578 368.486 65.720Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar6.399.135 3.827.439 1.411.327 1.737.171Yabancı Para Çevrim Farkları5.783.676 2.672.910 1.403.575 1.472.820Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)17 5.783.676 2.672.910 1.403.575 1.472.820Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)769.324 1.480.166 9.690 338.912Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri17,22 769.324 1.480.166 9.690 338.912Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-153.865 -325.637 -1.938 -74.561DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.432.458 4.093.751 -62.617 1.474.289TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)29.988.231 9.320.224 12.300.570 24.639.817Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-7.541 -5.823 -6.203 -10.829Ana Ortaklık Payları29.995.772 9.326.047 12.306.773 24.650.646http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958877BIST