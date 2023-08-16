***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 16.08.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde01.01.2023 - 30.06.2023 hesap dönemine ilişkin sınırlı denetimden geçmiş finansal tabloları 16.08.2023 tarihinde kamuya açıklanmış olup,2023 yılı 2. çeyrek finansal sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgileri ve 2023 yılı beklentilerimizi içeren Yatırımcı Sunumuşirketimiz internet sitesinde (www.unluco.com) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186137BIST