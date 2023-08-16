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***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

16.08.2023 18:32
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler


***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 16.08.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde  
01.01.2023 - 30.06.2023 hesap dönemine ilişkin sınırlı denetimden geçmiş finansal tabloları 16.08.2023 tarihinde kamuya açıklanmış olup, 
2023 yılı 2. çeyrek finansal sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgileri ve 2023 yılı beklentilerimizi içeren Yatırımcı Sunumu 
şirketimiz internet sitesinde (www.unluco.com) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186137


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
COSMO 146,30 30.955.469 % 10,00  
DIRIT 7,81 1.857.585 % 10,00  
ISKPL 9,68 146.559.112 % 10,00  
ULUFA 9,79 149.592.234 % 10,00  
KMPUR 83,05 971.081.908 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,0769 27,0833 % 0,10  
Euro 29,4965 29,5161 % 0,03  
Sterlin 34,3930 34,5655 % 0,45  
Frank 30,6794 30,8642 % 0,09  
Riyal 7,1957 7,2318 % 0,13  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.900 1.900 -1,94  
Altın Gr. 1.654 1.654 1,03  
Cumhuriyet 11.338 11.509 -7,00  
Tam 11.073 11.160 -24,00  
Yarım 5.553 5.606 -12,00  
Çeyrek 2.768 2.803 -6,00  
Gümüş.Ons 22,49 22,52 -0,01  
Gümüş Gr. 19,60 19,62 0,04  
B. Petrol 84,74 84,74 -0,15  
Seans Raporu 18:05
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