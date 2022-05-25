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***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.05.2022 17:05
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 27.04.2022
Genel Kurul Tarihi 25.05.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.05.2022
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MPARK 33,24 23.808.046 % 9,99  
DAGHL 29,74 4.646.197 % 9,90  
LIDFA 9,11 6.328.189 % 9,89  
OYYAT 76,95 17.721.231 % 7,62  
ALKA 42,18 30.507.966 % 7,22  
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10:23 Alış Satış %  
Dolar 16,4049 16,4077 % 0,26  
Euro 17,5535 17,5807 % 0,64  
Sterlin 20,6039 20,7073 % 0,43  
Frank 17,0118 17,1143 % 0,45  
Riyal 4,3605 4,3824 % 0,29  
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10:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.849 1.849 -4,26  
Altın Gr. 975 975 0,23  
Cumhuriyet 6.471 6.569 62,00  
Tam 6.442 6.604 64,66  
Yarım 3.114 3.195 31,28  
Çeyrek 1.562 1.597 15,64  
Gümüş.Ons 21,85 21,87 -0,14  
Gümüş Gr. 11,51 11,52 -0,05  
B. Petrol 111 111 0,26  
Seans Raporu 10:23
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