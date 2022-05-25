***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.05.2022 17:05
***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 27.04.2022
Genel Kurul Tarihi 25.05.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.05.2022
Ülke
10:242.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 10,80
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.433
En Düşük
2.421
10:2416,4007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0361
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,4688
En Düşük
16,3099
10:2417,5760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1065
|Açılış
|: 17,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,6123
En Düşük
17,4484
10:24975,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,23
|Açılış
|: 975,00
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
969,93
BIST En Aktif Hisseler10:23
|MPARK
|33,24
|23.808.046
|% 9,99
|
|DAGHL
|29,74
|4.646.197
|% 9,90
|
|LIDFA
|9,11
|6.328.189
|% 9,89
|
|OYYAT
|76,95
|17.721.231
|% 7,62
|
|ALKA
|42,18
|30.507.966
|% 7,22
|
|MZHLD
|51,85
|1.459.914
|% -9,75
|
|EMKEL
|2,34
|9.928.331
|% -5,65
|
|IMASM
|44,00
|2.430.635
|% -4,97
|
|ATAGY
|3,78
|272.466
|% -3,82
|
|SELVA
|8,17
|3.125.519
|% -3,43
|
|THYAO
|43,04
|810.015.332
|% 0,89
|
|ARCLK
|78,30
|488.106.136
|% 5,24
|
|SISE
|21,00
|370.124.677
|% -0,19
|
|KOZAL
|192,30
|362.363.907
|% 2,67
|
|ASELS
|23,92
|309.003.497
|% 1,10
|
|HALKB
|5,67
|269.286.860
|% 0,18
|
|DOHOL
|3,68
|132.801.911
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,61
|77.595.931
|% 0,38
|
|SKBNK
|1,28
|37.617.639
|% 1,59
|
|YKBNK
|4,49
|105.975.100
|% -0,66
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4049
|16,4077
|% 0,26
|
|Euro
|17,5535
|17,5807
|% 0,64
|
|Sterlin
|20,6039
|20,7073
|% 0,43
|
|Frank
|17,0118
|17,1143
|% 0,45
|
|Riyal
|4,3605
|4,3824
|% 0,29
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-4,26
|
|Altın Gr.
|975
|975
|0,23
|
|Cumhuriyet
|6.471
|6.569
|62,00
|
|Tam
|6.442
|6.604
|64,66
|
|Yarım
|3.114
|3.195
|31,28
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,64
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,87
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|-0,05
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,26
|