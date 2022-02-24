***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-31.12.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteMaslak Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2021 Yılı 4. Dönem Geçici VergiMali Tablonun Verilme Tarihi24/02/2022AçıklamalarŞirketimizin Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 01.01.2021 - 31.12.2021 Geçici Vergi Beyannamesi'nde verilen konsolide olmayan mali tablosu ekte sunulmuş olup, SPK mevzuatına göre raporlanan değerleri yansıtmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004167BIST