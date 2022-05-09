***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.03.2022Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi09/05/2022Karar Sayısı11Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıFİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİNYÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ: 09.05.2022KARAR SAYISI : 2022/11SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN"SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCESORUMLULUK BEYANIŞirketimizce hazırlanan 01/01/2022 – 31/03/2022 ara hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan 09/05/2022 tarih ve 2022/11 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan bağımsız denetimden geçmemiş ara dönem özet konsolide finansal tabloları ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun SPK düzenlemeleri doğrultusundaa. Tarafımızca incelendiğini,b. Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c. Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, anılan Tebliğ uyarınca hazırlanmış ara dönem özet konsolide finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığınıbilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Saygılarımızla,ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Özlem YEŞİLDERE Mine Yıldız GÜNAYDenetimden Sorumlu Komite Başkanı Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiSüleyman Aykut SARIBIYIK Can ÜNALANMali ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetici Direktör Yönetim Kurulu Başkan Vekilihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028106BIST