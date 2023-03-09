***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***UNLU*** ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere Kurumumuzunuyum durumunugösteren 2022 yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122487BIST