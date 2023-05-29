***UNLUS* *ISMEN* *GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
29.05.2023 09:14
***UNLUS******ISMEN******GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ISMEN, GSIPD, UNLUS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcılığını İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (IYM) ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin (UNS) yaptığı, dayanakları ve kapalılık tarihleri piyasa yapıcısı tarafından KAP'ta duyurulan varantların işlem sıraları, varantların dayanaklarını oluşturan ülke piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olmasından dolayı geçici olarak işleme kapatılacaktır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154032
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154242
BIST
13:274.781
En Düşük
|Değişim
|: 4,37%
|| 200,23
|Açılış
|: 4.696
|
|Önceki Kapanış
|: 4.581
|
4.622
En Yüksek
4.800
13:2720,0734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1072
|Açılış
|: 20,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2500
|
20,1636
En Düşük
19,9311
13:2721,5996
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,2226
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
21,7179
En Düşük
21,4132
13:271.255,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 5,37
|Açılış
|: 1.255,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.249,93
|
1.260,66
En Düşük
1.245,52
BIST En Aktif Hisseler13:27
|KONYA
|2.865,50
|86.770.792
|% 10,00
|
|TMSN
|56,10
|56.788.652
|% 10,00
|
|YYAPI
|2,31
|25.773.227
|% 10,00
|
|OYAKC
|40,72
|851.417.981
|% 9,99
|
|BASCM
|4,41
|11.898
|% 9,98
|
|SAMAT
|17,11
|136.339.277
|% -9,99
|
|MARKA
|17,15
|1.271.621
|% -9,97
|
|CMENT
|47,80
|28.621
|% -7,90
|
|RALYH
|60,50
|27.582.274
|% -1,79
|
|AEFES
|58,50
|273.895.053
|% -0,93
|
|THYAO
|147,70
|5.430.704.253
|% 3,79
|
|ISCTR
|10,82
|2.263.321.944
|% 2,66
|
|EKGYO
|7,42
|1.830.965.494
|% 5,40
|
|AKBNK
|14,98
|1.588.912.437
|% 3,24
|
|SISE
|39,80
|1.579.765.407
|% 6,42
|
|EKGYO
|7,42
|1.830.965.494
|% 5,40
|
|ISCTR
|10,82
|2.263.321.944
|% 2,66
|
|AKBNK
|14,98
|1.588.912.437
|% 3,24
|
|YKBNK
|9,44
|992.748.875
|% 3,06
|
|SKBNK
|2,27
|186.969.930
|% 3,18
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,0682
|20,0734
|% 0,54
|
|Euro
|21,5498
|21,5996
|% 1,04
|
|Sterlin
|24,7111
|24,8351
|% 0,54
|
|Frank
|22,1185
|22,2518
|% 0,62
|
|Riyal
|5,3373
|5,3641
|% 0,54
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|-0,58
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|5,85
|
|Cumhuriyet
|8.979
|9.115
|-202,00
|
|Tam
|8.904
|9.149
|-224,79
|
|Yarım
|4.388
|4.508
|-74,00
|
|Çeyrek
|2.201
|2.254
|-37,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,23
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|15,00
|15,02
|0,04
|
|B. Petrol
|76,70
|76,70
|-0,28
|