***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
25.09.2023 10:11
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Konu: Goldman Sachs International- 26/09/2023 Tarihinde ihraç edilecek Yatırım Kuruluşu Varantları ile ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/12/2022 tarih 77/1903 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/09/2023 tarih E-29833736-105.02.02.02-42198 sayılı yazısı çerçevesinde 26/09/2023 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197006
BIST
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12:158.214
En Düşük
|Değişim
|: 2,17%
|| 174,63
|Açılış
|: 8.105
|
|Önceki Kapanış
|: 8.039
|
8.097
En Yüksek
8.216
12:1527,2096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0678
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2100
|
27,2169
En Düşük
27,1205
12:1528,9401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0078
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3484
En Düşük
28,8910
12:151.681,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,35
|Açılış
|: 1.681,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,29
|
1.685,51
En Düşük
1.678,97
BIST En Aktif Hisseler12:15
|NATEN
|313,60
|155.065.823
|% 10,00
|
|CIMSA
|325,70
|818.616.387
|% 10,00
|
|CASA
|93,50
|1.274.031
|% 10,00
|
|AYES
|33,44
|2.551.539
|% 10,00
|
|ISBTR
|353.192,40
|353.192
|% 10,00
|
|SUMAS
|210,60
|797.121
|% -10,00
|
|KUVVA
|53,90
|4.219.346
|% -5,44
|
|ATAGY
|9,57
|21.054.731
|% -4,30
|
|EUKYO
|10,39
|5.843.029
|% -4,24
|
|TMPOL
|52,90
|22.109.668
|% -3,99
|
|EREGL
|45,38
|4.782.891.821
|% 4,85
|
|TUPRS
|162,80
|3.677.180.680
|% 5,65
|
|THYAO
|229,20
|3.333.739.660
|% 1,37
|
|KRDMD
|29,52
|3.261.041.857
|% 7,27
|
|KONTR
|345,80
|3.082.028.851
|% 8,20
|
|ZOREN
|5,04
|749.765.343
|% 3,49
|
|EKGYO
|8,11
|1.109.696.671
|% 2,53
|
|ISCTR
|25,18
|2.983.926.362
|% 1,12
|
|ADESE
|2,66
|306.202.049
|% 7,69
|
|IHLAS
|1,21
|136.247.894
|% 5,22
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2035
|27,2096
|% 0,25
|
|Euro
|28,9303
|28,9401
|% 0,03
|
|Sterlin
|33,1375
|33,3037
|% 0,05
|
|Frank
|29,7743
|29,9537
|% -0,13
|
|Riyal
|7,2318
|7,2680
|% 0,25
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|-2,85
|
|Altın Gr.
|1.681
|1.682
|1,35
|
|Cumhuriyet
|11.348
|11.520
|-23,00
|
|Tam
|11.117
|11.186
|-4,00
|
|Yarım
|5.576
|5.616
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.779
|2.808
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,49
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|20,50
|20,53
|-0,05
|
|B. Petrol
|92,25
|92,25
|0,29
|