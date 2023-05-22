***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.05.2023 09:44
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 12/05/2023-18/05/2023 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152564
BIST
13:144.485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -16,41
|Açılış
|: 4.533
|
|Önceki Kapanış
|: 4.502
|
4.557
En Düşük
4.448
13:1419,8295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0171
|Açılış
|: 75,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 75,5900
|
20,1810
En Düşük
19,7586
13:1421,5301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1150
|Açılış
|: 7,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9700
|
22,2751
En Düşük
21,3596
13:1415,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,02
|Açılış
|: 15,24
|
|Önceki Kapanış
|: 15,22
|
15,42
En Düşük
15,06
BIST En Aktif Hisseler13:12
|CANTE
|19,36
|120.293.176
|% 10,00
|
|ERCB
|94,65
|170.449.982
|% 9,99
|
|RODRG
|40,42
|7.675.247
|% 9,96
|
|BRLSM
|8,56
|66.229.393
|% 9,88
|
|PSGYO
|5,91
|108.814.646
|% 9,85
|
|SAMAT
|28,94
|181.564.056
|% -9,96
|
|AYES
|15,53
|671.195
|% -9,87
|
|DOBUR
|32,86
|22.774.485
|% -6,96
|
|KLSYN
|3,40
|28.185.658
|% -6,85
|
|RYSAS
|35,54
|33.613.215
|% -6,82
|
|THYAO
|134,90
|1.948.618.032
|% 1,73
|
|ASTOR
|50,35
|957.904.643
|% 3,18
|
|SASA
|104,10
|952.271.928
|% 4,99
|
|EUPWR
|83,85
|930.989.589
|% 6,95
|
|KOZAL
|18,99
|927.401.109
|% 4,34
|
|EKGYO
|6,31
|734.796.679
|% 3,95
|
|ISCTR
|10,54
|865.537.623
|% -2,23
|
|YKBNK
|8,99
|648.177.289
|% -1,21
|
|KOZAL
|18,99
|927.401.109
|% 4,34
|
|AKBNK
|14,75
|721.355.082
|% -1,54
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8184
|19,8483
|% 0,18
|
|Euro
|21,4975
|21,5355
|% 0,56
|
|Sterlin
|24,6064
|24,7298
|% 0,09
|
|Frank
|22,0787
|22,2117
|% 0,64
|
|Riyal
|5,2712
|5,2977
|% 0,08
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.980
|1,79
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|1,76
|
|Cumhuriyet
|9.178
|9.317
|23,00
|
|Tam
|9.126
|9.363
|13,98
|
|Yarım
|4.513
|4.656
|49,00
|
|Çeyrek
|2.250
|2.307
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,22
|15,24
|0,02
|
|B. Petrol
|75,49
|75,49
|-0,10
|