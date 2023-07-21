***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
21.07.2023 10:00
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 14/07/2023-20/07/2023 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174039
BIST
'
11:126.690
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 7,55
|Açılış
|: 6.688
|
|Önceki Kapanış
|: 6.682
|
6.659
En Yüksek
6.724
11:1226,9329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1859
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1800
|
27,0609
En Düşük
26,6357
11:1229,9991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1496
|Açılış
|: 30,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3083
En Düşük
29,6517
11:121.700,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 6,29
|Açılış
|: 1.700,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.694,55
|
1.713,34
En Düşük
1.688,80
BIST En Aktif Hisseler11:12
|SMRTG
|115,60
|667.591.465
|% 9,99
|
|MARKA
|16,74
|29.405.548
|% 9,99
|
|DARDL
|5,66
|105.328.102
|% 9,90
|
|YEOTK
|144,60
|422.540.948
|% 9,55
|
|MMCAS
|7,79
|307.791
|% 9,41
|
|EUYO
|14,77
|354.126
|% -9,99
|
|FORTE
|64,35
|9.389.244
|% -9,94
|
|RALYH
|69,75
|92.463.714
|% -9,94
|
|CANTE
|19,76
|1.438.119.590
|% -8,94
|
|ATSYH
|55,70
|264.965
|% -7,09
|
|ASTOR
|95,15
|3.518.192.255
|% 6,08
|
|THYAO
|223,50
|2.355.405.908
|% -0,75
|
|TUPRS
|92,25
|1.748.028.821
|% 1,37
|
|CANTE
|19,76
|1.438.119.590
|% -8,94
|
|KOZAA
|58,20
|1.236.080.036
|% 1,04
|
|ZOREN
|3,79
|609.777.881
|% 2,16
|
|ODAS
|10,08
|992.809.593
|% 2,86
|
|SKBNK
|2,90
|212.746.202
|% -1,69
|
|EKGYO
|8,43
|611.389.017
|% -0,94
|
|CANTE
|19,76
|1.438.119.590
|% -8,94
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9264
|26,9329
|% 0,70
|
|Euro
|29,9846
|29,9991
|% 0,50
|
|Sterlin
|34,5649
|34,7383
|% 0,69
|
|Frank
|30,9595
|31,1460
|% 0,67
|
|Riyal
|7,1607
|7,1966
|% 0,69
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.964
|-6,16
|
|Altın Gr.
|1.701
|1.702
|7,17
|
|Cumhuriyet
|11.493
|11.666
|-14,00
|
|Tam
|11.146
|11.270
|-39,00
|
|Yarım
|5.573
|5.661
|-19,00
|
|Çeyrek
|2.786
|2.831
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,72
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|21,42
|21,44
|0,13
|
|B. Petrol
|80,43
|80,43
|0,81
|
Seans Raporu
11:12
daha fazla
-
11:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 96 kaybederek (% -0.26 ) 7, 285
-
11:27
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ZOREN, TRKCM, GUSGR
-
11:27XU100
Endeks 6, 683 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 39, 285.00 milyon TL de
-
11:27DNISI
Yüzde 5.60 oranında artışla 8.48 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 482, 470 adet işlem
-
11:26SAFKR
Yüzde -3.54 oranında düşüşle 21.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 071, 056 adet işlem