***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.03.2024 09:30
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 15/03/2024-21/03/2024 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261340
BIST
'
11:489.186
En Düşük
|Değişim
|: 0,50%
|| 45,61
|Açılış
|: 9.162
|
|Önceki Kapanış
|: 9.141
|
9.152
En Yüksek
9.223
11:4832,0718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0466
|Açılış
|: 32,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7400
|
32,2123
En Düşük
31,8778
11:4834,7409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,1351
|Açılış
|: 35,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,0445
En Düşük
34,5306
11:482.232,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -10,27
|Açılış
|: 2.232,70
|
|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
|
2.260,11
En Düşük
2.219,95
BIST En Aktif Hisseler11:46
|MEKAG
|66,55
|91.996.152
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|33.036.638
|% 10,00
|
|MEGMT
|50,15
|198.029.512
|% 9,98
|
|IZINV
|65,00
|39.400.852
|% 9,98
|
|MARBL
|18,97
|86.135.812
|% 9,97
|
|PEKGY
|15,68
|107.171.922
|% -9,99
|
|EUYO
|17,80
|13.035.693
|% -7,82
|
|LOGO
|82,00
|139.033.096
|% -7,19
|
|MAKIM
|54,30
|28.148.016
|% -7,18
|
|CUSAN
|24,50
|37.761.585
|% -6,77
|
|THYAO
|289,75
|4.590.119.823
|% 1,49
|
|YKBNK
|26,44
|2.457.027.067
|% 1,77
|
|ISCTR
|11,19
|2.347.313.046
|% 0,36
|
|VESTL
|87,90
|2.022.489.374
|% 2,45
|
|AKBNK
|45,64
|1.645.664.108
|% 1,33
|
|ISCTR
|11,19
|2.347.313.046
|% 0,36
|
|YKBNK
|26,44
|2.457.027.067
|% 1,77
|
|ZOREN
|5,45
|416.033.261
|% -0,18
|
|KOZAL
|23,00
|1.033.902.818
|% 3,79
|
|PETKM
|23,46
|1.040.672.170
|% 2,36
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0624
|32,0727
|% 0,15
|
|Euro
|34,7226
|34,7413
|% -0,39
|
|Sterlin
|40,7544
|40,9587
|% -1,38
|
|Frank
|35,9124
|36,0924
|% -1,27
|
|Riyal
|8,6333
|8,6766
|% -0,83
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,55
|24,59
|% 0,66
|
|Platin
|905,53
|906,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,02
|1.004,39
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,56
|85,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.165,78
|2.166,13
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:46
daha fazla
-
12:01EGEEN
Yüzde 7.25 oranında artışla 15, 980.00 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 723 adet işlem
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12:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, ARCLK, TUPRS
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12:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, SASA, PETKM
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12:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 42 artarak (% 0.61 ) 8, 109
-
12:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, VRGYO, MARBL, IZINV, MEGMT, DOFER, KIMMR, JANTS, DESPC, ODINE