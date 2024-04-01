***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.04.2024 11:01
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International (İhraççı) Varant Kotasyonlarında yaşanan teknik sorun hk
Yaşanan teknik bir sorun nedeniyle piyasa yapıcılığını yürüttüğümüz varantlar için Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Varant piyasasına bir kısım varantlar için kotasyon girilememektedir. Borsa İstanbul A.Ş. uygulamaları çerçevesinde Varantlarımız piyasada işlem görmeye devam etmekte olup söz konusu teknik sorunun giderilmesini takiben piyasaya kotasyon verilmesi ile ilgili ayrıca bilgilendirme yapılması sağlanacaktır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264867
BIST
'
11:339.028
En Düşük
|Değişim
|: -1,25%
|| -113,94
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
9.021
En Yüksek
9.259
11:3332,4397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0413
|Açılış
|: 32,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
32,3309
11:3335,0455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0085
|Açılış
|: 35,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
34,9495
11:332.354,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 26,95
|Açılış
|: 2.354,69
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.325,17
BIST En Aktif Hisseler11:33
|IZINV
|59,55
|44.790.355
|% 9,97
|
|ODINE
|64,20
|56.816.165
|% 9,93
|
|ISGSY
|27,30
|89.028.534
|% 9,81
|
|MTRYO
|9,52
|6.158.040
|% 9,80
|
|BASCM
|18,00
|3.187.530
|% 8,70
|
|VRGYO
|40,56
|52.988.165
|% -9,99
|
|MTRKS
|55,50
|40.629.779
|% -9,98
|
|BINHO
|472,25
|561.556.923
|% -9,96
|
|PLTUR
|15,59
|51.546.211
|% -9,88
|
|BOBET
|32,56
|125.001.168
|% -9,76
|
|THYAO
|296,75
|4.647.229.189
|% -0,34
|
|ISCTR
|11,35
|2.566.140.482
|% 2,24
|
|EKGYO
|9,15
|1.739.564.451
|% -8,22
|
|TUPRS
|175,40
|1.627.952.987
|% -0,90
|
|YKBNK
|28,08
|1.618.152.558
|% 2,71
|
|ISCTR
|11,35
|2.566.140.482
|% 2,24
|
|EKGYO
|9,15
|1.739.564.451
|% -8,22
|
|ZOREN
|5,70
|793.501.957
|% -4,20
|
|YKBNK
|28,08
|1.618.152.558
|% 2,71
|
|PETKM
|19,24
|769.827.324
|% -2,98
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4343
|32,4397
|% 0,13
|
|Euro
|35,0315
|35,0455
|% 0,02
|
|Sterlin
|41,0861
|41,2920
|% -0,92
|
|Frank
|36,1313
|36,3124
|% -0,80
|
|Riyal
|8,6814
|8,7249
|% -0,81
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,11
|25,14
|% 0,66
|
|Platin
|914,64
|916,80
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.027,43
|1.030,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,23
|87,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.256,97
|2.257,21
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:33
daha fazla
-
11:48KRTEK
Yüzde -4.25 oranında düşüşle 31.98 lira fiyatla işlem gören hissede 258, 042 adet işlem
-
11:47SKYMD
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 10.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 576, 197 adet işlem
-
11:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -88, 14 kaybederek (% -0.89 ) 9, 782
-
11:46XU100
Endeks 9, 023 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 31 altında . İşlem hacmi 41, 606.00 milyon TL de
-
11:46ALVES
Yüzde -5.61 oranında düşüşle 59.70 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 231, 527 adet işlem