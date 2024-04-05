***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
05.04.2024 09:48
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 29/03/2024-04/04/2024 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267965
BIST
'
12:079.377
En Düşük
|Değişim
|: 2,71%
|| 247,53
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.385
12:0732,0512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1554
|Açılış
|: 31,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8585
12:0734,7249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0678
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,5312
12:072.354,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,85
|Açılış
|: 2.354,07
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.359,47
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler12:05
|KSTUR
|8.222,50
|3.404.115
|% 10,00
|
|KARYE
|44,76
|27.786.471
|% 9,98
|
|PASEU
|55,75
|91.773.159
|% 9,96
|
|ATATP
|109,80
|90.149.347
|% 9,96
|
|UMPAS
|12,12
|457.360
|% 9,19
|
|BRKVY
|178,00
|7.368.235
|% -6,86
|
|MMCAS
|11,50
|762.358
|% -5,81
|
|MEDTR
|28,34
|52.254.994
|% -5,66
|
|CASA
|96,90
|375.391
|% -5,65
|
|TARKM
|543,50
|200.926.331
|% -4,65
|
|ODINE
|68,45
|1.121.295.228
|% -2,07
|
|KOZAL
|23,16
|1.108.772.798
|% 5,08
|
|HALKB
|14,98
|960.521.815
|% 5,12
|
|PGSUS
|820,00
|940.429.030
|% 3,34
|
|EKGYO
|9,74
|924.654.037
|% 4,96
|
|EKGYO
|9,74
|924.654.037
|% 4,96
|
|KOZAL
|23,16
|1.108.772.798
|% 5,08
|
|ODAS
|8,53
|250.579.053
|% 4,79
|
|AKFGY
|2,21
|51.797.138
|% 1,84
|
|ALBRK
|4,53
|96.400.675
|% 4,86
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9942
|32,0007
|% 0,33
|
|Euro
|34,7096
|34,7272
|% 0,20
|
|Sterlin
|40,0867
|40,2877
|% 0,23
|
|Frank
|35,1179
|35,2939
|% 0,06
|
|Riyal
|8,4581
|8,5005
|% 0,27
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,76
|26,80
|% 0,66
|
|Platin
|924,28
|925,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.011,01
|1.014,30
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,81
|90,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.287,45
|2.287,79
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:05
daha fazla
-
12:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 267, 08 artarak (% 2.69 ) 10, 197
-
12:20
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ISCTR, TRKCM, ZOREN
-
12:20XU100
Endeks 9, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 69 üstünde . İşlem hacmi 43, 955.00 milyon TL de
-
12:20TMSN
Yüzde 7.15 oranında artışla 142.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 740, 540 adet işlem
-
12:19TUCLK
Yüzde 7.29 oranında artışla 11.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 798, 244 adet işlem