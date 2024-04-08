***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
08.04.2024 11:04
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Kotasyonlarında yaşanan teknik sorun hk
Yaşanan teknik bir sorun nedeniyle piyasa yapıcılığını yürüttüğümüz Saudi Arabian Oil Co. Şirketi (ARAMCO) payına dayalı varantlar için Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Varant piyasasına kotasyon girilememektedir. Borsa İstanbul A.Ş uygulamaları çerçevesinde varantlarımız piyasada işlem görmeye devam etmekte olup söz konusu teknik sorunun giderilmesini takiben piyasaya kotasyon verilmesi ile ilgili ayrıca bilgilendirme yapılması sağlanacaktır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269570
BIST
'
11:559.681
En Düşük
|Değişim
|: 0,65%
|| 62,51
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.736
11:5532,0645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0487
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,1936
En Düşük
31,8845
11:5534,8826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1301
|Açılış
|: 34,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0239
En Düşük
34,6182
11:552.407,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 9,57
|Açılış
|: 2.407,98
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.419,23
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler11:53
|ODINE
|75,35
|405.246.577
|% 10,00
|
|ENTRA
|13,31
|10.860.694
|% 10,00
|
|ASUZU
|104,60
|281.011.320
|% 9,99
|
|MOGAN
|18,07
|699.647.895
|% 9,98
|
|PASEU
|61,30
|101.274.050
|% 9,96
|
|FONET
|27,90
|10.595.639
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|10.698.803
|% -9,99
|
|ALCAR
|1.464,00
|163.842.106
|% -5,18
|
|GENIL
|60,65
|135.789.429
|% -4,79
|
|MARTI
|4,34
|59.853.956
|% -3,77
|
|THYAO
|310,75
|5.509.692.745
|% 1,14
|
|ISCTR
|12,93
|2.394.686.038
|% 1,33
|
|YKBNK
|30,22
|1.777.974.141
|% 0,07
|
|TUPRS
|178,70
|1.701.434.897
|% -0,56
|
|EREGL
|41,66
|1.347.709.431
|% 0,68
|
|ISCTR
|12,93
|2.394.686.038
|% 1,33
|
|ZOREN
|5,78
|503.267.755
|% 0,52
|
|EKGYO
|10,29
|881.031.191
|% 4,15
|
|YKBNK
|30,22
|1.777.974.141
|% 0,07
|
|HALKB
|16,19
|806.650.587
|% 7,57
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0625
|32,0651
|% 0,15
|
|Euro
|34,8638
|34,8877
|% 0,39
|
|Sterlin
|40,5459
|40,7492
|% 0,54
|
|Frank
|35,4692
|35,6470
|% 0,26
|
|Riyal
|8,5690
|8,6120
|% 0,67
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,79
|27,83
|% 0,66
|
|Platin
|938,05
|939,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.009,71
|1.011,64
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,27
|90,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.335,51
|2.335,89
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:53
daha fazla
-
12:08PASEU
Yüzde 9.96 oranında artışla 61.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 710, 440 adet işlem
-
12:07KZBGY
Yüzde 4.08 oranında artışla 20.94 lira fiyatla işlem gören hissede 592, 979 adet işlem
-
12:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 31 artarak (% 0.07 ) 10, 483
-
12:06XU100
Endeks 9, 680 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 43, 979.00 milyon TL de
-
12:06ULUFA
Yüzde 4.44 oranında artışla 13.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 234, 262 adet işlem