***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
09.04.2024 11:21
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.04.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant kotasyonlarında yaşanan teknik sorunun giderilmesi hk
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen T.Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) payına dayalı varant kotasyonlarının Borsa İstanbul A.Ş. varant piyasasına iletiminde yaşanan teknik sorun giderilmiş ve kotasyon iletimi saat 11:11 İtibarıyla normal işleyişine dönmüştür.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271469
BIST
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12:359.814
En Düşük
|Değişim
|: 0,59%
|| 57,50
|Açılış
|: 9.808
|
|Önceki Kapanış
|: 9.757
|
9.747
En Yüksek
9.849
12:3532,1900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1960
|Açılış
|: 32,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2300
|
32,2411
En Düşük
31,9758
12:3534,9752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0508
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,9000
|
35,0440
En Düşük
34,7786
12:352.447,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 41,78
|Açılış
|: 2.447,47
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405,69
|
2.450,03
En Düşük
2.405,00
BIST En Aktif Hisseler12:35
|EKIZ
|74,80
|1.709.420
|% 10,00
|
|DOBUR
|171,60
|10.234.069
|% 10,00
|
|ENTRA
|14,64
|22.145.635
|% 9,99
|
|UFUK
|313,75
|24.801.916
|% 9,99
|
|DAPGM
|35,50
|328.012.797
|% 9,98
|
|FONET
|25,12
|86.477.132
|% -9,96
|
|EGPRO
|211,80
|128.597.668
|% -5,95
|
|KUTPO
|107,00
|104.815.128
|% -5,64
|
|TNZTP
|71,45
|86.724.179
|% -4,92
|
|KTLEV
|126,50
|37.183.839
|% -4,53
|
|THYAO
|309,50
|4.139.823.469
|% -0,16
|
|ISCTR
|12,84
|3.031.103.547
|% 0,16
|
|YKBNK
|31,52
|2.078.448.926
|% 2,54
|
|TUPRS
|187,90
|1.922.195.530
|% 2,62
|
|KCHOL
|217,10
|1.705.867.289
|% 0,46
|
|ISCTR
|12,84
|3.031.103.547
|% 0,16
|
|EKGYO
|10,81
|880.375.393
|% 2,27
|
|ZOREN
|5,81
|400.361.138
|% -0,34
|
|YKBNK
|31,52
|2.078.448.926
|% 2,54
|
|HALKB
|16,64
|979.855.663
|% 0,54
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1829
|32,1892
|% 0,61
|
|Euro
|34,9666
|34,9758
|% 0,15
|
|Sterlin
|41,0650
|41,2708
|% 1,01
|
|Frank
|35,8857
|36,0656
|% 1,14
|
|Riyal
|8,6408
|8,6841
|% 0,89
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,14
|28,17
|% 0,66
|
|Platin
|982,12
|983,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.061,11
|1.066,39
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,64
|90,64
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.363,64
|2.363,99
|% 0,66
|