***UNLUS* *UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.02.2024 13:40
***UNLUS******UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Konu: Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Hasat Varlık Finansmanı Fonu İç Tüzük Değişikliği
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Hasat Varlık Finansmanı Fonu'nun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İç Tüzük Tadil Metni ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252261
BIST
'
14:139.262
En Düşük
|Değişim
|: -0,77%
|| -72,25
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.186
En Yüksek
9.351
14:1331,1505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0484
|Açılış
|: 31,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
14:1333,8479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0531
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0243
En Düşük
33,7153
14:132.039,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,77
|Açılış
|: 2.039,80
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler14:13
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|PATEK
|99,55
|26.718.623
|% 10,00
|
|EDATA
|33,00
|240.550.512
|% 10,00
|
|FONET
|30,14
|250.500.926
|% 10,00
|
|BRKVY
|165,00
|135.341.861
|% 10,00
|
|AYCES
|900,00
|509.966.132
|% -10,00
|
|SODSN
|134,60
|2.552.640
|% -9,97
|
|PSGYO
|7,00
|1.048.330.422
|% -8,50
|
|IHYAY
|3,16
|42.025.235
|% -8,41
|
|ERSU
|35,64
|26.195.476
|% -7,62
|
|THYAO
|286,50
|7.834.368.796
|% 0,35
|
|MIATK
|80,75
|5.144.977.760
|% 4,73
|
|REEDR
|69,05
|4.677.360.649
|% 3,37
|
|EREGL
|46,46
|4.122.277.987
|% 1,93
|
|ASTOR
|128,50
|2.897.875.392
|% -1,91
|
|ZOREN
|5,49
|1.082.929.432
|% -3,35
|
|PSGYO
|7,00
|1.048.330.422
|% -8,50
|
|EKGYO
|11,47
|1.463.405.448
|% -1,38
|
|ISCTR
|11,33
|1.404.026.961
|% -1,17
|
|YKBNK
|23,50
|2.209.676.010
|% 0,26
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1486
|31,1508
|% 0,16
|
|Euro
|33,8410
|33,8465
|% 0,15
|
|Sterlin
|39,3944
|39,5919
|% 0,17
|
|Frank
|35,2588
|35,4712
|% 0,19
|
|Riyal
|8,2859
|8,3274
|% 0,23
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,60
|22,64
|% 0,66
|
|Platin
|889,14
|891,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|964,03
|969,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,36
|81,36
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,87
|2.036,22
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:13
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14:29KTSKR
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 75.80 lira fiyatla işlem gören hissede 913, 977 adet işlem
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14:28AVHOL
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 55.75 lira fiyatla işlem gören hissede 960, 145 adet işlem
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14:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -64, 2 kaybederek (% -0.79 ) 8, 103
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14:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BANVT, FONET, NETAS, YAYLA, ATATP, GEREL, BFREN, SMART, BRKVY, EDATA
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14:27
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AYCES, SODSN