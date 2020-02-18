***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
18.02.2020 16:50
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/02/2020
Karar Sayısı
2020 / 12
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819891
BIST
16:36119.449
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -1.343,22
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.145
16:366,0695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0237
|Açılış
|: 6,0710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
16:366,5559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,5580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5466
16:36310,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 3,02
|Açılış
|: 310,37
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
310,39
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|6,49
|506.890.727
|% 16,10
|
|MNDRS
|1,88
|219.396.193
|% 13,25
|
|HALKS
|2,75
|140.742
|% 10,00
|
|OSMEN
|8,78
|104.328
|% 9,75
|
|BOSSA
|11,55
|61.429.745
|% 8,96
|
|RAYSG
|4,25
|8.599.693
|% -9,57
|
|HUBVC
|35,94
|97.838.098
|% -9,20
|
|ISBIR
|551,10
|70.683
|% -8,13
|
|VKING
|3,82
|5.285.007
|% -7,95
|
|GLBMD
|2,80
|5.867.612
|% -7,89
|
|GSRAY
|3,54
|1.498.082.445
|% 2,61
|
|THYAO
|14,91
|1.466.534.261
|% -2,49
|
|ASELS
|28,92
|1.153.162.560
|% -0,07
|
|GUSGR
|2,89
|618.713.768
|% 0,70
|
|ODAS
|2,28
|558.415.652
|% -3,39
|
|GSRAY
|3,54
|1.498.082.445
|% 2,61
|
|ODAS
|2,28
|558.415.652
|% -3,39
|
|GUSGR
|2,89
|618.713.768
|% 0,70
|
|EKGYO
|1,65
|331.420.017
|% -0,60
|
|ISGYO
|1,94
|374.510.400
|% -2,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8874
|7,9270
|% 0,65
|
|Frank
|6,1522
|6,1892
|% 0,24
|
|Riyal
|1,6134
|1,6215
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.591
|1.591
|10,25
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,73
|
|Cumhuriyet
|2.053
|2.084
|16,00
|
|Tam
|2.044
|2.095
|15,48
|
|Yarım
|988
|1.014
|7,48
|
|Çeyrek
|496
|507
|3,75
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,99
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|56,49
|56,49
|-1,18
|
Seans Raporu
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16:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1653, 51 kaybederek (% -1.15 ) 142, 700
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