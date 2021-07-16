***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiFinansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi16/07/2021Karar Sayısı2021/46SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıSermaye Piyasası Kurulu'nun "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği (II-14.2)" uyarınca 7. madde, 2. fıkra kapsamındaki sorumluluk beyanı ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951498BIST