***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
16.07.2021 15:32
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok.
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/07/2021
Karar Sayısı
2021/46
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği (II-14.2)" uyarınca 7. madde, 2. fıkra kapsamındaki sorumluluk beyanı ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951499
BIST
16:471.364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,63
|Açılış
|: 1.370
|
|Önceki Kapanış
|: 1.367
|
1.374
En Düşük
1.360
16:478,5298
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0346
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5831
En Düşük
8,4868
16:4710,1028
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0338
|Açılış
|: 10,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0800
|
10,1740
En Düşük
10,0571
16:47500,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,98
|Açılış
|: 500,09
|
|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
497,07
BIST En Aktif Hisseler16:47
|KGYO
|7,15
|31.696.998
|% 10,00
|
|KARYE
|8,80
|79.675.741
|% 10,00
|
|SERVE
|17,60
|89.618
|% 10,00
|
|VBTYZ
|15,87
|29.215.215
|% 9,98
|
|EDATA
|8,93
|11.928.683
|% 9,98
|
|KRTEK
|7,79
|35.841.126
|% -6,93
|
|EKIZ
|7,50
|275.649
|% -6,25
|
|CASA
|128,00
|143.718
|% -4,90
|
|MMCAS
|6,02
|110.760
|% -4,44
|
|DOCO
|676,10
|33.722.890
|% -3,89
|
|SASA
|30,28
|1.265.228.701
|% -2,82
|
|THYAO
|13,11
|451.014.346
|% 0,23
|
|GARAN
|8,38
|431.426.550
|% -0,59
|
|KRDMD
|7,33
|317.099.026
|% 0,83
|
|ARCLK
|33,58
|294.581.341
|% 2,69
|
|YKBNK
|2,30
|159.079.227
|% -0,86
|
|SKBNK
|1,06
|63.877.717
|% 1,92
|
|PEKGY
|1,03
|61.208.963
|% 3,00
|
|GARAN
|8,38
|431.426.550
|% -0,59
|
|DGKLB
|2,16
|104.947.547
|% 5,88
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5254
|8,5298
|% -0,40
|
|Euro
|10,0939
|10,1028
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,7313
|11,7902
|% -0,69
|
|Frank
|9,2351
|9,2907
|% -0,68
|
|Riyal
|2,2661
|2,2774
|% -0,52
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-5,36
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-4,14
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|-10,00
|
|Tam
|3.296
|3.379
|-7,56
|
|Yarım
|1.593
|1.635
|-3,66
|
|Çeyrek
|799
|817
|-1,83
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|-0,11
|
|B. Petrol
|73,67
|73,67
|0,20
|
Seans Raporu
16:47
daha fazla
-
16:59BANVT
Yüzde -3.47 oranında düşüşle 59.85 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 739 adet işlem
-
16:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, GUBRF, FROTO
-
16:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 33 kaybederek (% -0.44 ) 1, 205
-
16:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, YESIL, SERVE, AVOD, KGYO, SELVA, EDIP, VBTYZ, KARYE
-
16:57
SNGYO, IDEAS, SERVE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında