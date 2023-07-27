***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
27.07.2023 15:30
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/07/2023
Karar Sayısı
2023/56
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği (II-14.2)" uyarınca 7. madde, 2. fıkra kapsamındaki sorumluluk beyanı ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175791
BIST
'
16:196.803
En Düşük
|Değişim
|: 0,88%
|| 59,06
|Açılış
|: 6.799
|
|Önceki Kapanış
|: 6.744
|
6.766
En Yüksek
6.842
16:1926,9475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0405
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
|
27,0437
En Düşük
26,8361
16:1929,6850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1685
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0773
En Düşük
29,6735
16:191.696,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -10,17
|Açılış
|: 1.696,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.706,61
|
1.717,92
En Düşük
1.694,50
BIST En Aktif Hisseler16:17
|PASEU
|54,45
|599.570.178
|% 10,00
|
|KTLEV
|32,56
|137.447.368
|% 10,00
|
|KTSKR
|66,55
|121.009.867
|% 10,00
|
|CVKMD
|255,20
|738.650.201
|% 10,00
|
|MIATK
|196,00
|615.735.258
|% 9,99
|
|PENTA
|27,18
|983.136.523
|% -10,00
|
|EUYO
|11,79
|15.937.407
|% -10,00
|
|AVHOL
|143,20
|7.690.961
|% -9,99
|
|EUKYO
|7,70
|1.377.515
|% -8,66
|
|FORTE
|73,30
|186.206.358
|% -5,54
|
|KOZAL
|28,62
|8.638.747.487
|% 2,07
|
|THYAO
|224,50
|5.936.802.288
|% 0,18
|
|YKBNK
|12,82
|5.606.220.458
|% 0,71
|
|KOZAA
|61,55
|5.438.300.032
|% 1,40
|
|CANTE
|18,88
|4.832.885.173
|% 7,03
|
|YKBNK
|12,82
|5.606.220.458
|% 0,71
|
|EKGYO
|8,39
|2.621.845.936
|% 0,84
|
|KOZAL
|28,62
|8.638.747.487
|% 2,07
|
|CANTE
|18,88
|4.832.885.173
|% 7,03
|
|ODAS
|11,21
|2.252.553.970
|% 3,41
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9432
|26,9530
|% 0,17
|
|Euro
|29,6933
|29,7215
|% -0,44
|
|Sterlin
|34,6012
|34,7748
|% -0,35
|
|Frank
|31,0731
|31,2603
|% -0,21
|
|Riyal
|7,1632
|7,1991
|% 0,13
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-14,96
|
|Altın Gr.
|1.697
|1.697
|-9,44
|
|Cumhuriyet
|11.351
|11.522
|-27,00
|
|Tam
|11.073
|11.163
|-92,00
|
|Yarım
|5.528
|5.607
|-47,00
|
|Çeyrek
|2.773
|2.804
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,69
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|21,46
|21,48
|-0,10
|
|B. Petrol
|83,39
|83,39
|0,83
|
Seans Raporu
16:17
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16:32AKYHO
Yüzde 9.96 oranında artışla 3.09 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 028, 319 adet işlem
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16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 62 artarak (% 0.74 ) 7, 391
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16:31XU100
Endeks 6, 785 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 109, 442.00 milyon TL de
-
16:31DAGI
Yüzde 6.96 oranında artışla 9.37 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 607, 089 adet işlem
-
16:30ACSEL
Yüzde 4.88 oranında artışla 96.80 lira fiyatla işlem gören hissede 533, 080 adet işlem